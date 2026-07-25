За втора поредна година на официална церемония бяха връчени Националните награди за приобщаващо образование под егидата на МОН.

Целта на инициативата, организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, е да отличи личностите и образователните институции, които създават подкрепяща среда за всяко дете.

Разговаряме с Димитрийка Герасимова от 78. СУ „Христо Смирненски“ в Банкя. Тя получи най-високото отличие в категория „Директор на училище, прилагащо приобщаващо образование“.

„Полученото първо място в категорията „Директор на училище, прилагащо приобщаващо образование“ не е просто признание за един директор, а оценка за работата на цял педагогически екип“. Така приема отличието директорът на 78. СУ „Христо Смирненски“ в Банкя Димитрийка Герасимова. Тя признава, че новината за наградата е дошла напълно неочаквано. Причината е, че номинацията е направена от екипа за подкрепа за личностно развитие след покана на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

„Истината е, че за мен беше изненада“, признава директорът и веднага насочва вниманието към екипа и хората, с които споделя успеха. Освен нея е отличен и помощник-учителят Теодора Джустрова, която дълго време работи с деца със специални образователни потребности и успява да изгради силна връзка с тях.

Днес в 78. СУ „Христо Смирненски“ се обучават около 1000 ученици, като приблизително 40 от тях са със специални образователни потребности. Броят им се променя всяка година, но тенденцията е все повече деца да се нуждаят от специализирана подкрепа, включително и такива с тежки и редки заболявания.

„Истината е, че се увеличават децата, които са с много специфични заболявания“, споделя директорът. Според нея именно това поставя пред училището нови предизвикателства и изисква все по-висока подготовка и координация между различните специалисти.

За да бъде осигурена необходимата подкрепа, в училището работи екип от деветима специалисти – психолог, педагогически съветник, двама логопеди и петима ресурсни учители. Тяхната работа обаче е само част от общите усилия.

„Не говоря само за екипа за личностно развитие, а по принцип за целия колектив“, подчертава Димитрийка Герасимова.

„Когато дадено дете се обучава в индивидуална форма, всички учители се включват в подготовката и провеждането на индивидуалните занятия. В останалите случаи учениците със специални образователни потребности се обучават заедно със своите съученици. При необходимост получават допълнителна подкрепа“, допълва тя.

Важна роля в този процес имат и родителите.

„Получаваме в повечето случаи съдействие от родителите. Разбирам, че за тях е много трудно“, казва директорът. При някои ученици, които се обучават индивидуално, родителите присъстват в училище като асистенти по време на учебните занятия. Постоянната комуникация между семейството и педагогическите специалисти е сред факторите, които правят приобщаването успешно.

Един от най-впечатляващите примери за индивидуален подход е историята на ученик, който вече е в XI клас. Заради тежко имунно заболяване той не може да се придвижва самостоятелно и използва инвалидна количка. Огромната сграда на училището, изграждана на етапи между 1959 и 1987 година, е разположена на различни нива и не позволява навсякъде да бъдат изградени рампи. Вместо да приеме това като непреодолимо препятствие, училищното ръководство търси решение.

С помощта на представител на Обществения съвет е закупена специална система за изкачване на стълби, която позволява инвалидната количка безопасно да бъде придвижвана между различните етажи. За басейна е осигурена и втора такава система, за да може ученикът да продължи да тренира любимия си спорт.

Причината е повече от сериозна. Момчето е сред най-добрите състезатели по параплуване в своята възрастова група, а плуването е жизненоважно за забавяне на развитието на заболяването му.

„Това е единствената му възможност да се раздвижва и да запазва физическото си състояние“, обяснява директорът. Именно в подобни ситуации проличава истинският смисъл на приобщаващото образование – да се намери решение за всяко дете, вместо то да бъде принудено да се приспособява към ограниченията на средата.

Приобщаването обаче е само една от посоките, в които се развива училището. През последните години то инвестира целенасочено и в обновяване на образователната среда, така че обучението да отговаря на съвременните изисквания.

Макар вече да не участва в програмата „Иновативно училище“, ръководството не смята, че иновациите зависят единствено от официалния статут.

„Не участваме в тази програма, защото

смятаме, че в днешно време всички училища трябва да бъдат иновативни“,

казва директорът. По думите му истинската иновация е в ежедневната работа с учениците, в непрекъснатото обновяване на учебната среда. Както и в готовността на учителите да прилагат нови методи на преподаване.

Сред най-значимите инвестиции са двата STEM центъра, изградени в училището. Първият е реализиран още по време на първата национална процедура за изграждане на такива пространства, а вторият е открит съвсем наскоро. В него кабинетите по биология и химия са свързани концептуално и позволяват провеждането на интегрирани уроци, в които учениците работят едновременно по няколко учебни дисциплини.

Според директора именно подобни интердисциплинарни занятия правят обучението по-интересно и мотивиращо за децата. Те съчетават знания, работа в екип, съревнование и практически задачи, които помагат на учениците да откриват връзките между отделните науки.

Обновяването не се ограничава само до STEM пространствата.

Всички специализирани кабинети постепенно са модернизирани, училището разполага с богата библиотека, специализирани кабинети за различните специалисти, а обучението се провежда на кабинетен принцип. За учениците от начален етап е осигурено целодневно обучение, а за желаещите от V до VII клас също има възможност за целодневна организация на учебния ден.

Една от отличителните характеристики на училището е и паралелката с професионална насоченост, която подготвя изпълнители на термални процедури, завършващи с втора степен на професионална квалификация. Макар 78. СУ да не е професионална гимназия, законът вече позволява подобна организация на обучението, а специфичният профил е избран съвсем съзнателно.

Банкя е град с дългогодишни традиции в балнеолечението и рехабилитацията,

а местният пазар на труда изпитва недостиг на подготвени специалисти. Именно затова през учебната 2020/2021 г. училището открива такава паралелка, която постепенно се развива. От тази година обучението вече ще бъде по специалността „Балнеология и рехабилитация“ с трета степен на професионална квалификация – една стъпка нагоре спрямо досегашното обучение.

Практическата подготовка се провежда в санаториумите в Банкя, които са базови партньори на училището. Именно там учениците започват да осъзнават смисъла на наученото в часовете по анатомия, лечебен масаж и рехабилитация.

Резултатите вече са видими. Част от първите възпитаници на професионалната паралелка продължават образованието си в медицински специалности, което директорът на 78. СУ определя като много удовлетворяващо за училищния екип.

Освен тази паралелка с професионална насоченост в училището се предлагат още две възможности за гимназиално обучение с профил „Хуманитарни науки“ и „Софтуерни и хардуерни науки“.

Наред с модерната учебна база и професионалната подготовка

училището обръща специално внимание и на културното образование.

В сградата е създадена музейна експозиция, която разказва историята на образованието в Банкя. В нея могат да се видят архивни документи, главни книги, ученически тетрадки, учебни пособия и други свидетелства за развитието на училищното дело преди повече от век.

Към музейното пространство е обособена и изложбена зала, която постепенно се превръща в място за срещи между учениците и творците. В инициативата „78. СУ представя изкуството в реално време“ гостуват художници, музиканти и представители на различни изкуства, които представят своето творчество пред децата.

Идеята е проста, но изключително важна

– ако децата невинаги имат възможност да отидат в галерия или на концерт, изкуството може да дойде при тях.

„Искаме да приближим изкуството до децата“, казва Димитрийка Герасимова. Според нея подобни срещи не само обогатяват знанията им, но и развиват чувствителността, въображението и способността им да възприемат света по различен начин.

Следващата голяма цел пред училищната общност вече е ясна.

На 18 март 2027 г. 78. СУ „Христо Смирненски“ ще отбележи 140 години от своето създаване.

Подготовката за юбилея вече е започнала, макар окончателната програма все още да се обсъжда.

„Всичко при нас е специално, а сега трябва да измислим нещо още по-специално“, казва с усмивка директорът. Учителите вече събират идеи, които предстои да бъдат обединени в обща концепция за честването на годишнината.

Получената първа награда за приобщаващо образование идва именно в навечерието на този юбилей. Тя е признание не само за един директор или за един екип, а за философията, която повече от век определя развитието на училището – че доброто образование започва с уважение към всяко дете независимо от неговите способности, здравословно състояние или житейски предизвикателства.