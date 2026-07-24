Илияна Кунева

Едно от знанията, които получаваме сравнително рано в училище, е за степенуването на прилагателни имена и наречия, при които пишем частиците по и най с късо тире (дефис), например: Ти тичаш по-бързо от него; Тя е най-красивата.

Дали обаче изречения като Кой е по-физически издръжлив? са правилни?

В този въпрос има нещо необичайно и не съвсем коректно по отношение на правописа. Причината е, че както знаем, не всички прилагателни и наречия могат да се степенуват, например по-добра, най-умна, по-често, най-напред, но не и *по-физически, *най-физически. В случая сякаш добавяме частицата по пред цялото съчетание физически издръжлив, но когато напишем по-физически издръжлив, всъщност изглежда, че степенуваме думата физически. От друга страна, думата издръжлив може естествено да се степенува: по-издръжлив, най-издръжлив. И докато в устната реч не би ни направило впечатление, ако чуем по-физически издръжлив, при писане е по-подходящо частицата да бъде при думата, която има сравнителна степен: физически по-издръжлив или по-издръжлив физически, също и по-подготвен технически вместо *по-технически подготвен; финансово по-отговорен вместо *по-финансово отговорен.

Разбира се, има много съчетания като по-добре написан, най-качествено изработен и др., при които частиците по и най са правилно написани с тире, тъй като думите добре и качествено могат да имат сравнителна и превъзходна степен.

*Д-р Илияна Кунева е главен асистент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.