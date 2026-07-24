За първи път България ще бъде домакин на Световното ученическо първенство по баскетбол за момичета и момчета до 15 години. То ще се проведе от 4 до 15 юни 2027 г. в Самоков, като се очаква страната ни да приеме над 450 участници от 15 държави. Посланик на първенството е родната баскетболна звезда Александър Везенков.

„Предстоящото събитие е историческо в България. Никога до момента България не е била домакин на спортен форум за ученици от толкова голям мащаб“, заяви председателят на Българската асоциация „Спорт за учащи“ проф. д-р Мариана Борукова по време на пресконференция.

Тя обясни, че Световната федерация за училищен спорт обединява 80 държави, като всяка има право да участва с повече от един отбор за всеки пол. „Очакваме минимум 450 участници, но към всеки отбор има голям щаб и често делегацията може да достигне до 40 – 50 души“, каза проф. Борукова. Затова и бройката на гостите на турнира може да достигне до 900 души.

Форумът ще се проведе в шест зали, като сред тях е и най-модерната у нас „Арена СамЕлион“. Отвъд спортната част е предвидена и културна програма.

Ще има Вечер на нациите, по време на която отборите ще представят символите на своята държава. А на сцената всеки ще представи с танци и песни своята родина. Предвидена е и отделна културна вечер, по време на която участниците ще демонстрират не само своите спортни качества.

Председателят на БАСУ сподели, че е горда и щастлива, че специален посланик на ученическия спорт в България е именно една от най-успелите родни звезди.

„Саша Везенков е нашата звезда и лидер, от който всички млади хора се вдъхновяват. Те го следват. Неговият професионализъм и трудолюбие са заразни. Горда съм, че той се съгласи да бъде посланик на Световното ученическо първенство в Самоков“, заяви председателят на БАСУ проф. Борукова.

Най-добрият баскетболист в Европа ѝ благодари и посочи, че ще помага с каквото може.

„За мен спортът в училищата е едно от най-важните неща. Оттам започва всичко. Трябва да се заразиш. Всеки е минал през училището. Важно е за малките деца да се учи и да има дисциплина. А спортът ще им отвори врати, които никой, дори аз, не съм и мечтал, че може да ми отвори“, заяви Везенков.

По думите му спортът в училище се различава от заниманията в клубовете. „Просто отиваш на площадката да играеш и да се забавляваш с твоите приятели. Така ще се запали искрата. Не всички деца ще станат баскетболисти, не всички ще стигнат до най-високото ниво, но ще се наслаждават на това, което правят“, заяви баскетболистът.

Той сподели наблюденията си, че преди десет години в Ботевград площадките са били пълни и в училищата се е играело, докато сега това не е така. „Има много неща, които могат да се коригират. От училищата може да започне нещо ново, да се намери отново това, което се е загубило в последните години“, смята Везенков.

Посланикът на Световното първенство по баскетбол изказа благодарност за подкрепата на събитието на Община Самоков, Министерството на младежта и спорта и на държавата.

„Баскетболът е отборен спорт. За да успеем това събитие да бъде на много високо ниво, всички трябва да сме заедно и да си помагаме. Надявам се да дойдат много хора и да гледат първенството. Убеден съм, че всички деца ще дадат сто процента от себе си, за да се получи хубаво състезание. Надявам се да видя пълна зала. Иска ми се това да е началото и баскетболът в България да се качи на следващото ниво. Такива събития само могат да помогнат на българския спорт“, каза още най-добрият баскетболист в Европа.

Проф. Борукова отбеляза, че за спечелването на домакинството на форума помагат представителите на Министерството на младежта и спорта, както и няколко от предходните министри, с които са работили – Георги Глушков, Иван Пешев, Димитър Илиев, както и заместник-министър Даниела Дашева.

Председателят на БАСУ посочи, че всяка година 100 000 деца участват в различните етапи на Ученическите игри.

„Това е най-голямото спортно събитие в национален мащаб. Изказвам благодарност и на Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и всички 28 регионални управления на образованието, които подпомагат нашата работа. Без тях ученическият спорт не може да извърви този път“, отбеляза проф. Борукова.

Тя допълни, че ученическият спорт в България е добре развит, като всяка година се провеждат състезания в осем вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, тенис на маса, бадминтон и шахмат.

Директорът на Дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“ към ММС Светла Георгиева заяви, че всяка година Министерството увеличава възможностите за подкрепа. Тази година например е финансирано участието на шест отбора в световните ученически първенства по хандбал, волейбол и баскетбол за двата пола. Проф. Борукова допълни, че някои отбори участват със собствено финансиране на финалите на училищните игри.

По думите на изпълнителния директор на самоковския баскетболен клуб „Рилски спортист“ Борислав Чилингиров предстоящото домакинство е продължение на дългогодишните усилия на клуба, на Община Самоков и на спонсори, които влагат усилия и средства в развитието на спорта в региона.

Той припомни, че през 2022 г. баскетболният отбор на Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ в Самоков спечели златните медали на Световното ученическо първенство при девойките. В Белград българският тим победи отборите на Словения, Франция, Чили и Нигерия, а на финала надигра тима на Гърция.

„Още тогава мечтаехме да направим мащабно събитие, подобно на това, което ни предстои“, каза Чилингиров.

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов посочи, че разполагат с необходимите зали за провеждането на първенството. Освен „Арена СамЕлион“, в момента се изграждат и нови спортни зали в две от училищата в града, които по всяка вероятност също ще посрещнат част от мачовете.

Има и достатъчна леглова база, която да поеме както всички състезатели, треньори и родители, така и всички фенове на спорта. „Надявам, че догодина много хора ще дойдат и ще си тръгнат с прекрасни емоции от Самоков“, каза инж. Джоргов.