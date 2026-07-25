В етрополския парк „Езерото“ лятната вечер отнася и последните звуци на народната музика, но продължителните аплодисменти, усмивките на хората, които бавно се разотиват, и усещането, че току-що си бил свидетел на нещо повече от концерт, остават.

На сцената са се срещнали няколко поколения танцьори, направили първите си стъпки именно в ансамбъл „Балканска младост“,

а любовта към българския фолклор държи здраво хванати ръцете им и днес. Концертът, посветен на 80 години от създаването на танцовата формация, предизвиква вълнение у етрополци.

„Беше нещо, което трудно може да се опише с думи! Да видиш на една сцена толкова поколения – от най-малките до „ветераните“, е нещо наистина вълнуващо. Щастливи сме, че една мечта се превърна в реалност, и то по толкова красив начин“, казва за „Аз-буки“ дългогодишният ръководител на ансамбъла Калинка Пушкарова.

Дори очакванията на самите организатори са надминати, а

най-голямата награда идва от публиката – искрените реакции, емоциите и добрите думи.

Но ако не сте ги виждали на живо, едва ли можете да си представите колко са красиви! С пъстрите народни носии, китките и лъчезарните си лица танцьорите приковават погледите и очароват.

Затова и Калинка Пушкарова, застанала начело на „Балканска младост“ преди 37 години, не може да скрие удовлетворението си.

„Смятам, че водеща е каузата. Един човек може да вдъхновява и да оказва влияние, но това, което обединява всички поколения, преминали през Танцов ансамбъл „Балканска младост“, е желанието да съхранят българския фолклор, да го предадат нататък и да го изживеят. Вярвам, че мотивацията е нещо временно, а истинската цел е фолклорът да стане част от теб, да живее в ежедневието ти и естествено, да го предаваш на своите приятели, близки и деца“, казва ръководителката.

Самата тя танцува от дете. Намира за специално усещането да бъдеш на сцената и едновременно с това да осъзнаваш, че си част от колектив, в който всички дишат и творят заедно.

„С годините разбрах, че още по-голяма е отговорността, когато много хора започнат да разчитат на теб – не само като танцьор, но и като ръководител. Именно тази отговорност ми дава сили и стимул да продължавам. Всяко дете е различно, изисква индивидуален подход, а да наблюдаваш как децата порастват и се развиват пред очите ти, е едно от най-ценните неща за мен“, признава Пушкарова.

През годините тя работи с възрастови групи от I до XII клас, предимно от Етрополе, и ръководи както отделни състави, така и ансамбъла, като цяло. Днес има подкрепата на млад и амбициозен човек в лицето на Цецка Дойчева, която ѝ помага в работата с детския състав и клуба по народни танци „Етрополска китка“. Особено щастлива я прави фактът, че много от порасналите вече танцьори остават част от семейството на ансамбъла.

„Сред нас има студенти и работещи млади хора, които живеят и учат в София, но с желание се завръщат за съботните репетиции, за да продължат да споделят любовта си към българския фолклор“, споделя Пушкарова.

И тъй като поколенията се променят, начинът на общуване, интересите и подходът към децата – също, Калинка знае, че трябва постоянно да се адаптира.

Разчита и на родителите, които също като децата си са различни, но заедно успяват да намерят повече търпение и различни методи, за да привличат и нови членове на състава.

„Понякога в нишката се появяват бримки и човек се замисля дали да продължи. Но когато виждам, че децата се раздават, учат и постепенно заобичват българския фолклор, съм убедена, че си заслужава. Знам, че един ден те ще предадат тази любов на своите деца, и това ми дава увереност да продължавам. Разбира се, най-много от моята отдаденост страда семейството ми, но вярвам, че каузата да съхраним българското, е достатъчно значима и че много хора биха направили същото“, казва дългогодишният ръководител на „Балканска младост“.

Сред най-значимите отличия на ансамбъла, който е покорявал много сцени у нас и в чужбина, са „Златна брадва“, която печелят на фестивала в Закопане, Полша, както и третото място на международния фестивал в Бююкчекмедже, Турция. За Пушкарова обаче най-ценният спомен ще остане концертът, посветен на 80-ата годишнина и озаглавен „Среща на поколенията“.

В подготовката на събитието активно се включват много хора, на които ръководителката е благодарна за отделеното време и усилия. Признателна е и на Народно читалище „Тодор Пеев“ за съдействието. Твърди, че всички „замесени“ са щастливи, защото спокойно могат да заявят, че завършват изключително емоционален и успешен творчески сезон.

„Българският фолклор е уникален не само заради неравноделните си размери и силния заряд, който носи, а и защото успява да завладее хората. Докато гледат танц, те забравят за всекидневните си грижи и просто се наслаждават на момента. Танцът е вдъхновен от българското битие и всяко движение разказва история, рисува картини и оставя пространство за личната интерпретация на зрителя“, обяснява 80-те години магия Пушкарова.

Осем десетилетия в малкия балкански град деца, ученици, младежи и възрастни играят хорà,

изцяло отдадени на омагьосващото въздействие на танца. Безсилни пред красотата и силата на ритмите са и жителите на града – публиката, чрез която танцовият състав всяка година се обновява. Неслучайно името му е „Балканска младост“.

„Когато сме в чужбина, често казвам на танцьорите, че хората може и да не запомнят от кой град сме, но винаги ще помнят, че сме от България. Затова се стремим да представяме достойно не само ансамбъла, но и нашия град и страната ни – чрез своето поведение, отношение и, разбира се, чрез танците“, казва Пушкарова.

Калинка Пушкарова, ръководител на ТА „Балканска младост“:

„Българският фолклор оцелява и ще продължи да оцелява заради ценностите и традициите, които носи. Уникален със своята енергия, дух и с усещането за общност, фолклорът обединява хората и оставя спомени, които надживяват поколенията. Не е необходимо всеки да бъде танцьор или народен певец. Достатъчно е да почувства духа на българските традиции и да се гордее със своите корени и история.“