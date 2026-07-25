В този брой „Аз-буки“ гостува на Профилираната природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ в Шумен. Възпитаниците на училището се представят отлично не само на матурите и на националните външни оценявания, но и на национални и международни олимпиади и състезания.

За поредна година гимназията е първа по резултати от държавните зрелостни изпити в областта. Випуск 2026 нарежда училището на шесто място в страната по математика със среден успех „Отличен 5,64“ и десети сред природоматематическите и математическите гимназии по български език и литература с „Много добър 5,24“.

Седмокласниците също се справят отлично. Постигат среден резултат от 79,85 точки по български език и литература и 70,64 точки по математика, което поставя ППМГ „Нанчо Попович“ на първо място в областта и в топ 20 в страната.

На националното външно оценяване в Х клас също са първи в област Шумен. Учениците споделят, че интегралният тест, който включва задачи по биология, физика, химия и география, ги е затруднил, като времето не им е било достатъчно.

„Имаме устойчив ръст на резултатите през последните години. Това много ни радва и е показателно за нашите мотивирани и целенасочени ученици и всеотдайни колеги професионалисти, които със сърце и душа си вършат работата“, споделя Вилиола Любенова, директор на ППМГ „Нанчо Попович“ в Шумен.

Природоматематическата гимназия е училище, утвърдено с традиции не само в област Шумен, а и в страната.

Любенова я ръководи от девет години. Благодарение на стила си на управление и лидерските си качества тя затвърждава училището като място, в което талантът получава подкрепа за развитие. И успехите са доказателство за това.

„Исках да продължа традициите в постиженията на училището и да ги надградя. Показател, че успявам, са устойчивите високи резултати на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания, както и спечелените медали и награди от национални и международни състезания и олимпиади. Материалната база е модернизирана. Гимназията върви по правилен път с успешно ръководство от моя страна“, казва събеседничката ми.

Ученици от природоматематическата гимназия постигат редица успехи в сферата на информатиката.

На Европейската олимпиада по информатика за момичета Симона Христова завоюва златен медал, Нермин Идириз – сребърен, а Симона Иванова – бронзов. Симона Христова грабва и сребърен медал по информатика на Жаутиковската олимпиада през 2025 г. През 2024 г. на същото състезание Даниел Койнов печели златен медал по информатика. Същата година той носи и сребърен медал от 36. Международна олимпиада по информатика. През 2025 г. Даниел печели и бронзов медал по физика от Жаутиковската олимпиада и бронзов медал от Европейската олимпиада по физика.

На национално ниво гимназията има лауреати на националните олимпиади по информатика и по техническо чертане.

В областта на спорта имат европейски шампиони, а в музиката – бронзова медалистка от национално състезание.

Един от последните успехи на представители на гимназията е на състезанието Hack the Future, което се провежда за първа година съвместно с Технологичния институт в Шумен и местната община. Единият отбор на училището печели първото място с кутия, с която предлага местни продукти от региона. Те ще получат и възможност да посетят Китай и да се явяват на състезание в страната през август. Община Шумен ще осигури финансиране за учениците и техния ръководител.

„Имаме прекрасни ученици, с които се гордеем. Те печелят медали в различни области. Много талантливи са и постигат успехи както в математически и природоматематически състезания, така и в изкуствата и в спорта. И ние ги подкрепяме изцяло. Родителите също ни помагат в това отношение. Те са се доверили на училището и на преподавателите в него. И успехите не закъсняват“, казва Любенова.

Споделя, че колегите ѝ са всеотдайни и не пестят сили и енергия в подготовката на учениците. „Постоянно се работи и събота, и неделя, когато учениците имат възможност. Колегите не жалят сили и енергия и резултатите го показват. Почти няма състезание, в което наши ученици да са участвали и да не са се върнали без награди“, споделя с гордост събеседничката ми.

За директорката атмосферата, в която учителите работят, е ключова за успехите, които постигат възпитаниците на ППМГ „Нанчо Попович“.

„Като директор, се старая да създам на колегите си спокойна обстановка в училище и те да могат да бъдат творчески ориентирани, всеотдайни и трудолюбиви. Не работят под натиск и под напрежение, което е важен фактор“, подчертава Любенова.

Подборът на кадри е много важен.

„Смятам, че сме създали добър екип от професионалисти. Колективът е подмладен, а колегите непрекъснато се усъвършенстват и ходят на обучения. При нас към момента работят десетима колеги с образователна и научна степен „доктор“, казва с гордост директорката.

Преподаватели в училището са и няколко негови бивши възпитаници.

„Даваме път на младите кадри. Те работят в гимназията с желание, мотивация и амбиция“, отбелязва Любенова.

По-опитните училите са наставници на младите си колеги. Те им предават своите знания и умения, които са придобили през годините, а младите педагози се допитват до тях за съвет. „Постоянно се поддържа връзка между ръководство, наставник и учител. Когато има синхрон в тези взаимоотношения, резултатите са налице“, споделя събеседничката ми.

Директорката също има активна роля за безпроблемното навлизане на новите кадри в професията. Тя влиза на посещения, наблюдава уроци, напътства ги, дава съвети какво може да се коригира. А когато заслужават похвали, не ги пести. „Желанието ми е всичко в училище да се случва по най-добрия начин“, подчертава Любенова.

Най-големи затруднения има с назначаването на педагогически специалисти по физика, химия, математика, но намират кадри. Тази година няма пенсионирани учители в гимназията, затова и няма да има нужда от попълване на състава през летните месеци. Следващата година обаче ще обявяват свободни места, защото предстои пенсионирането на двама учители.

Колективът на гимназията се старае да поддържа баланс във взаимоотношенията между родители, ученици и учители.

Работят в синхрон и с Обществения съвет. „Поддържаме добро партньорство с родителите. Те се отзовават на поканите да присъстват на училищните и извънкласните дейности. Вратите ми са винаги отворени за родителите“, посочва събеседничката ми.

Родителите се включват в редица инициативи на класните ръководители, участват в концертните изяви на учениците, наблюдават как преминават интегрирани уроци в новия STEM център на училището. А при конфликт ръководството и учителите се стараят да го разрешат спокойно и с много разговори.

В ППМГ „Нанчо Попович“ се предлага прием в две паралелки в V клас, като почти всяко от завършилите ги деца продължава обучението си в гимназията и след VII клас. „Учениците, които са учили при нас от V до VII клас, влизат с най-висок бал. Тази тенденция се запази през годините“, казва директорката.

Кандидат-гимназисти с висок успех има и от други училища.

„Ние сме най-желаната гимназия и в нашите паралелки влизат учениците с най-висок бал в областта. Има конкуренция“, обяснява Любенова.

Желаещи да учат в гимназията има и от други градове, но не всички се записват на първия етап на класиране. Имат ученици от Балчик и Провадия.

Гимназията работи по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, по която се провежда подготовката за участие на учениците в олимпиади, по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, както и по проект „Успех за теб“. Планират да разработят и проект по „Еразъм+“.

През летните месеци тази година не са планирали по-сериозни ремонтни дейности. Предстоят козметични ремонти: смяна на подови настилки, шпакловане и боядисване на стените в класни стаи. За следващата учебна година са включени към програма от община Шумен за по-мащабни ремонтни дейности, ако бъде осигурено финансиране.

„Ще се стремим да продължим да поддържаме добрата атмосфера между ученици, родители и учители, да продължим да работим по проекти и национални програми. Зад успехите стоят изключително много труд и работа. Искам да благодаря на учениците и на колегите професионалисти за усилията им да се запази устойчивостта на резултатите и занапред да се повишава имиджът на гимназията. Нека колегите да бъдат здрави, да работят спокойно и да горят в професията си“, казва за финал Вилиола Любенова.