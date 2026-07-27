Еднодневни работилници по занаяти ще се проведат в Народно читалище „Напредък 1884“ в Килифарево. Творческите занимания ще бъдат по тъкане, стъклопис, керамика и текстил, като целта е в края на деня децата да са изработили поне една завършена творба.

Дейностите са включени и в Лятната ваканционна програма на МОН. Всяка тематична работилница ще се проведе в различна седмица през август.

За край на заниманията последната седмица на месеца е планирана изложба, която ще е част от празничната за града седмица.

„Работилниците са подходящи за деца от I клас нагоре, тъй като при по-малките по-трудно се задържа вниманието им за по-дълго, а за работилниците ще се изкисва повече време. Заниманията са отворени и за възрастни. Опитвам се да проследя интересите не само на децата, а и на по-големите. Понякога в нашите работилници се включват и възрастни хора, ако темата им е интересна“, споделя секретарят на читалището Наталия Билчева.

Тя допълва, че понякога децата идват със своите родители или баби, които им помагат при изработката на творбите.

Работилниците по занаяти ще се ръководят от специалисти художници и занаятчии, с които Билчева е работила през годините.

Част от творческите дейности не се провеждат за първи път. Работилниците по текстил и керамика вече имат своята история.

„Имаме желание да предложим на нашите малки занаятчии различни идеи и теми, над които да творят, използвайки различни техники за работа, и така да изработят нещо оригинално, което у дома по-трудно би седнал да направи, визирайки спецификата на материалите“, отбелязва секретарят на читалището.

Ако има по-голям интерес или желаещи някое от заниманията да бъде повторено, ще има и втора дата за творческата инициатива. Възможно е в програмата да бъде добавено и изработването на гоблени.

„На 29 август е празникът на града и на 24 планираме да открием изложба с всичко, което е изработено по време на нашите летни занимания“, посочва Билчева.

През летните месеци в Килифарево се организират и други заниманията. Младежкият дом организира театрални творчески работилници, а Младежкият център провежда спортни занимания.

„Надявам се да успяваме да покриваме интересите на децата. Желанието ни е да ги изкараме от дигиталния свят и да им дадем възможност да развиват въображението и креативността си“, казва още събеседничка ми.