Народните представители от парламентарната Комисия по образованието и науката подкрепиха еднодушно проекта за откриване на филиал на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич, в който да се извършва обучение по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“. В план-приема са включени първите 15 студенти, които ще бъдат записани тази година, посочи заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова при представянето на проекта.

Поетапно филиалът ще достигне определения капацитет от 60 обучаеми.

Заместник-министърът заяви, че откриването на филиала е в съответствие с националните политики за подобряване на достъпа до здравни услуги, за развитие на медицинското образование и за преодоляване на регионалните дисбаланси.

Проф. Терзиева обясни, че макар в Североизточния район вече да се провежда обучение по специалност „Медицинска сестра“ в Медицинския университет – Варна, случаят попада сред предвидените в Националната карта за висшето образование за 2025 г. изключения. По думите ѝ броят на обучаваните студенти по специалността на национално ниво е над 60 процента от определения от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет, което позволява разкриването на ново обучение.

Акредитационният съвет на НАОА е дал положителна оценка на проекта за откриване на филиала

на свое заседание през февруари тази година. На проведените обществени консултации по проекта за откриване на филиал не са постъпили предложения и становища. Министерството на здравеопазването също е представило мотивирано становище за необходимостта от увеличаване на броя на обучаваните медицински сестри в региона чрез създаването на нов филиал.

По време на заседанието на комисията ректорът на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Сотир Сотиров подчерта, че са осигурили необходимия кадров потенциал за обучението на медицинските сестри – 70 преподаватели, 35 от които са хабилитирани. Предвижда се и на място във филиала да работят още 10 човека, които също ще имат подходящата квалификация за обучение на медицинските специалисти.

Подсигурена е и необходимата материална база за провеждане на обучението. За нуждите на филиала е ремонтирана сграда на училище в Добрич, която е получила положителна оценка от НАОА. Заместник-кметът на Добрич Владимир Трендафилов обясни, че за ремонта ѝ са вложени 300 000 лв.

Въведено е в експлоатация и реновирано общежитие, което ще може да се ползва от студенти при нужда. Променена е и градската транспортна мрежа, като е осигурена линия от общежитието до бъдещия филиал и от филиала до МБАЛ – Добрич, където ще се провежда практиката на студентите.