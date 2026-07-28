Съхраняване на паметта за спасяването на българските евреи и обсъждане на съвместни инициативи за популяризиране на историческата заслуга на народа ни бяха основни теми на среща между министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и израелския писател и общественик проф. Михаел Бар-Зоар, съобщава Пресцентърът на МОН.

Като изследовател и историк проф. Вълчев изтъкна, че българите винаги са били толерантни, а евреите са били възприемани като част от народа ни.

„Това е било възпитанието в българските семейства и е пример, който трябва да пазим и познаваме“, подчерта проф. Вълчев.

По думите му, това, че българското общество е намерило сили да се противопостави на огромната военна мощ на Третия райх, е пример за смелост, който трябва да бъде познат и съхранен в историческата памет на следващите поколения.

Проф. Бар-Зоар подчерта, че през всички години, в които работи за популяризиране на спасяването на българските евреи, търси отговора на въпроса къде се коренят толерантността на народа ни и стремежът му да помага и да разбира различните от него. Според него, за разлика от други държави, българите са останали верни на принципите, записани в конституцията си.

„Днес е важно децата да познават подвига, който техните баби и дядовци са извършили, и да се гордеят с него“, подчерта още проф. Бар-Зоар.

Двамата се обединиха около разбирането, че историята за спасяването на българските евреи трябва да достига до все повече млади хора като пример за човечност, смелост и гражданска солидарност.