Красимира ФУЧЕДЖИЕВА*

В медийната реч все по-често се срещат конструкции, при които в началото на изречението се поставя подлогът на подчиненото изречение. Например: Покачването на цените се очаква да бъде до 3%; Ремонтите се планира да приключат преди края на юни; Шофьорите се предвижда да бъдат глобявани… Такива конструкции се срещат и в документи на държавни институции: Растежът им се прогнозира да се ускори.

Макар да не са грешни, тези изречения може да звучат неестествено, тъй като думите покачването, ремонтите, шофьорите, растежът заемат място пред глагола от главното изречение. В конкретния случай изброените думи са подлози на подчинените изречения, а самите подчинени изречения изпълняват функцията на подлог спрямо главното изречение.

За да звучат изказванията по-естествено, е препоръчително изнасянето в начална позиция на подлога от подчиненото изречение да се избягва: Очаква се покачването на цените да бъде до 3% или Предвижда се шофьорите да бъдат глобявани. Книжовният език предлага и друга възможност, при която може да бъде посочен вършител на действието по отношение на главния глагол: Експерти очакват скокът на цените да бъде до 3% или Институциите предвиждат ремонтите да приключат.

Избягването на конструкции с т.нар. повдигнат подлог би допринесло за по-прецизен изказ. Част от тези конструкции вероятно се разпространяват и под влияние на чужди синтактични модели. Апелът към журналистите е да не забравят, че една новина не губи от стойността си, когато е поднесена с мисъл за добрия езиков стил.

*Д-р Красимира Фучеджиева е главен асистент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.