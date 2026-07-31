Ботевият марш звучи в изпълнение на талантливи деца от Берковица по време на парадното плаване на парахода „Радецки“ по случай 60 години от построяването на репликата на историческия кораб. Талантливите ученици от Младежкия духов оркестър „Берковица“ към Обединена школа по изкуствата „Проф. Петко Наумов“ при Народно читалище „Иван Вазов 1872“ получават невероятната възможност да изсвирят емблематичната песен „Тих бял Дунав“ по покана на Националния музей „Параход „Радецки”.

„За нашето читалище и оркестър беше огромна чест и удоволствие да участваме в парадното плаване на парахода по Дунава. Беше уникално събитие. Щастливи сме, че децата получиха тази невероятна възможност. В цяла България това е вторият оркестър, стъпил и свирил на парахода „Радецки“. Първият е на Военноморските сили от Варна“, споделя пред „Аз-буки“ Мирослав Тошев, помощник-ръководител на оркестъра.

Децата са избрани да свирят на парадното плаване благодарение на своя талант,

с който впечатляват служителите на Националния музей „Параход „Радецки“ при първата им среща.

През април фондация „Искам бебе“ кани оркестъра да направи благотворителен концерт в Козлодуй. Тогава Тошев моли организаторите да попитат дали е възможно да се качат на парахода и да изсвирят марша. За своя радост получават положителен отговор и за първи път стъпват на парахода.

„Децата бяха облечени със своите костюми. С начина, по който свиреха, те направиха впечатление и хората на кораба останаха очаровани от тях. Още преди да си тръгнем от първото ни качване, ни питаха дали ще имаме възможност да дойдем за отбелязването на 60-годишнината“, разказва помощник-ръководителят как децата от Берковица са избрани да свирят на парадното плаване.

Младежкият духов оркестър „Берковица“ към Обединена школа по изкуствата „Проф. Петко Наумов“ при НЧ „Иван Вазов 1872“ е създаден през 2013 г.

Ръководител и диригент на оркестъра е Иван Павлов.

Първият випуск поема пътя си, след като завършва през 2021/2022 г. Младите таланти, които към момента са част от състава, се присъединяват есента на 2022 г.

Общо 18 ученици участват в заниманията на школата към читалището в Берковица. Най-големият музикант наскоро навършва 17 години. Най-младите са на 9 години и се присъединяват тази година, като сред тях е и първото момиче в оркестъра. Тя свири на тромпет, а връстниците ѝ – на чинели и на барабанче.

Заниманията с децата продължават всекидневно през цялата учебна година. „Всеки следобед от понеделник до петък, след като децата свършат училище, се провеждат индивидуални репетиции с всяко дете. Първият учебен срок правим само две общи репетиции. Във втория учебен срок, когато започват да се провеждат и повечето участия, се събираме всеки ден на общи репетиции“, обяснява помощник-ръководителят Мирослав Тошев.

До миналата година той е бил музикант от Берковската духова музика, където в продължение на 25 години е бил солист. Тошев често разказва на децата какво е чувството да излезеш на голяма сцена пред много хора.

„Разказвам им колко е хубаво и те ме слушат с интерес. Зареждам ги с позитивна енергия. Музиката им носи удоволствие. На крехката възраст, на която са, вече излязоха на по-голяма сцена и се справиха много добре. Вече показват много неща на редица места“, казва събеседникът ми.

По думите му за възрастта на децата е по-добре да участват в концерти, отколкото в състезания. „По-добре да ги поощряваме всичките, за да могат да се запознават оркестър с друг оркестър, да свирят заедно, да се радват и да получават едни и същи неща“, на мнение е Тошев.

Младите музиканти са неизменна част от градските тържества, събития, чествания на празници.

Миналата година в началото на юни оркестърът гостува на фестивала „Странджа моя, люлчина“ в Царево и получава специалната награда на кмета за впечатляващите си изпълнения.

„Децата показаха, че на сцената се държат като големи музиканти. С излизането на сцената и със засвирването си учениците спечелиха цялата публика“, казва с гордост помощник-ръководителят.

Преди година са поканени да участват и в 52-рите празници на културата във Велинград, част от които е отбелязването на Деня на духовите оркестри. Берковската група отново прави впечатление на жители и гости на града и ги вдига на голямо хоро.

Тази година младежите имат участия в Международния кулинарно-фолклорен фестивал в Зайчар, Сърбия, във Фестивала на младежки духови оркестри „София брас фест 2026“, от който са част за втора година, както и във Фестивала на ученическите и младежките духови и фанфарни оркестри „Ваканция, ура!“, където публиката също ги приема много добре.

За завършек на учебната година правят концерт за жителите на Берковица в градинката пред читалището. „Разказахме на нашите съграждани къде сме ходили и какво сме правили. Зави се хубаво нашенско хоро и така изпратихме децата във ваканция. В Северозападна България винаги сме се славели с духовата музика и за местните хора тя е голямо богатство, което имаме. Те много поддържат и уважават това, което правим“, споделя Тошев.

Младежкият духов оркестър „Берковица“ при НЧ „Иван Вазов 1872“ дава тласък и в бъдещата реализация на своите музиканти.

Гордост за ръководителите на оркестъра е, че две момчета от първия випуск продължават да се занимават професионално с музика. И двамата са участници в Берковската духова музика и работят там.

Едното момче става част и от представителния гвардейски оркестър на България. Тошев споделя, че именно той го запалва по инструмента, на който свири. А за самата подготовка за гвардейския оркестър роля има диригентът на оркестъра Иван Павлов.

„Той е един от най-добрите педагози, които познавам. Прекрасен музикант. Гвардейският оркестър прие с радост и позитивизъм нашето момче, защото при тях идва готов музикант, който започва да свири, когато му сложиш нотите“, обяснява Тошев.

Той допълва, че колкото повече добри музиканти излязат от тяхната школа и се реализират с музиката, толкова по-добре.

„Така го правим тука, в Северозапада, и по-точно в нашата школа в Берковица. Духовата музика за този регион е много хубава. Винаги е била и винаги ще бъде. Стараем се и продължаваме да работим с всеки индивидуално и най-накрая с всички заедно, за да се получи това, което се чува по сцените“, казва още помощник-ръководителят.