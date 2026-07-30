Пътуващият фестивал на науката гостува за първи път в троянското село Черни Осъм за седмото издание на „Деня на рейнджъра“. На 1 и 2 август (събота и неделя) Природонаучният музей – Черни Осъм, и фондация „Красива наука“ обединяват сили за реализацията на двудневното събитие. То подходящо за цялото семейство – за деца, родители, ученици и всички, които обичат приключенията и искат да научат повече за дивата природа на България.

„Аз-буки“ е медиен партньор на Фестивала

Гостите на музея ще могат да влязат в обувките на рейнджърите, да преживеят един техен ден и да разберат как се опазва дивата природа отблизо.

През уикенда дворът на Природонаучния музей в Черни Осъм ще се превърне в място за знания, предизвикателства и игри и забавления. Посетители от всички възрасти ще се научат да разпознават различни растения и диви животни, ще направят първи стъпки в алпинизма и ще се убедят защо опазването на природата е толкова важно.

Всяко дете, преминало през всички станции, ще получи сертификат „Младши рейнджър“, който доказва наученото и участието му в мисията за опазване на природата.

Програмата в залите включва работилници за деца и презентации на различни научни теми, поднесени достъпно и атрактивно от опитни комуникатори на науката. Родителите могат да оставят децата си на станциите през първия ден или работилниците в рамките на втория ден и да посетят събития вътре в музея. Те могат да разберат дали животните понасят светлините на града, наистина ли можем да се доверим на географските карти, какви открития очакваме от астрономите, и какво е общото между физиката и готварството.

Две изложби съпровождат фестивалните събития:

макрофотографската изложба „Невидимата Антарктика: близо до невъзможното“ на Вера Гоцева-Ломовера и „Юрски свят: динозаврите отвъд киното, палеоарт от Владимир Николов, изследовател в Националния природонаучен музей при БАН.

Достъпът до работилниците и презентациите в залите е безплатен, но е нужна предварителна резервация. Посетители без предварителна резервация ще бъдат допускани в деня при наличието на свободни места.