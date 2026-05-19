250 учители, директори, зам.-директори и педагогически специалисти са удостоени тази година с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“, съобщава Пресцентърът на МОН.

Грамотите на наградените педагогически специалисти от София връчи зам.-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева на церемония в Националния исторически музей.

Наградата „Неофит Рилски“ се присъжда в навечерието на 24 май за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

„Зад тази награда стоят безкрайно много години усилия, професионализъм, любов и грижа към децата. Като дългогодишен учител и директор, знам колко много струва това на всеки един от вас. Знам колко много години сте отдали в любов и грижа за бъдещето на страната ни“, каза зам.-министър Панчева.

По думите ѝ именно затова тази награда е толкова важна – защото отличава не само професионализма, но и себеотрицанието на учителите.

„Разбира се, че е приятно всеки да бъде оценен. Но смятам, че всеки от вас вече е получил най-важното признание – знанията и любовта на вашите ученици и признателността на техните родители“, обърна се Таня Панчева към наградените учители и директори.

Тя им пожела да продължават да вдъхновяват не само своите ученици, но и колегите си.

На церемонията началникът на Регионалното управление на образованието София-град д-р Елеонора Лилова връчи наградите на РУО за принос към столичното образование.