„Точните данни са ключови за взимане на добри решения в образованието.“ Това подчерта министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на среща с Михал Рутковски – регионален директор на Световната банка за Европа и Централна Азия в сектор „Човешко развитие“, съобщава Пресцентърът на МОН.

Двамата обсъждат продължаването на съвместни инициативи в сферата на образованието

и работата по проекта за укрепване изготвянето и използването на данни за по-добри резултати от обучението в България, който започна миналата година.

„Голяма част от предизвикателствата в българското образование попадат в обхвата на съвместния проект. Надяваме се да се съберат надеждни данни, които да подпомогнат вземането на решения, с които да повишаваме качеството на обучението“, каза министър Вълчев.

Той акцентира на редица от предизвикателствата в предучилищното и училищното образование.

„Основен приоритет е да осигурим еднакъв шанс на всяко българско дете чрез достъп до качествено образование – независимо от социалния му статус и региона, в който живее“, подчерта проф. Георги Вълчев.

По думите му битката на XXI век ще бъде за висококвалифицирани кадри. Затова и за развитието на икономиката на страната е ключова подготовката на бъдещите специалисти във всички фази на обучението.

Акцент е поставен и върху предизвикателствата, свързани с навлизането на изкуствения интелект и нуждата от повече обучения за учителите, които да се чувстват уверени да работят с него.

„В последните години сме свидетели на ускорено навлизане на различни технологични инструменти. Предизвикателството пред нас е да успеем да минимализираме вредите от тях за децата и учениците и да максимализираме ползите“, отбеляза още министър Вълчев.

България ще бъде първата страна в света, в която ще бъдат приложени тези инструменти на Световната банка за измерване качеството на образованието, стана ясно по време на срещата.

„Можем да подобрим само това, което можем да измерим“, коментира Михал Рутковски.

Той акцентира върху важността от изследване на процесите в образованието в детайли за взимане на ефективни дългосрочни решения. И подчерта, че България събира множество административни данни за образователните процеси, като усилията ще бъдат съсредоточени в систематизирането им и използването за предлагане на реални управленски решения за сектора.

„Данните от проекта ще ви позволят да взимате решения, които да ви приближат до най-добрите в света“, подчерта регионалният директор в Световната банка.

Дейностите, които ще бъдат извършени, са в резултат на Споразумение между Република България и Световната банка от 2025 г. и ще подпомогнат пилотното внедряване на информация за образователните резултати в 200 училища в страната. То ще обобщава данни както на училищно, така и на национално ниво спрямо ключови показатели, съответстващи на подготвяната Национална рамка за качество. Те са в съответствие със стратегическите приоритети, очертани в различни национални и европейски рамки.

Стойността на проекта е 970 хил. евро и се финансира по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

От страна на Световната банка в срещата участват още Джейсън Брет Пелмар – мениджър за България, Чиро Авитабиле – старши икономист „Образование“, Абла Сафир – старши икономист „Социална политика“, Радостина Ангелова – експерт, и Силвия Стоянова – оперативен служител.