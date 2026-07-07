Проф. д-р Елиза Стефанова беше избрана от Общото събрание за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с което тя става първата жена, която ще ръководи най-старото ни висше училище.

Проф. Стефанова ще довърши мандата на проф. д-р Георги Вълчев до ноември 2027 г.,

след като той пое поста министър на образованието и науката.

По време на гласуването в 272-ра аудитория на Ректората нейната кандидатура получи 185 гласа на балотаж. Другият кандидат за поста – проф. д.фз.н. Георги Райновски, получи 135 гласа. В гласуването участват 326 от общо 331 членове на Общото събрание. Действителните бюлетини са 320.

На първия тур проф. Елиза Стефанова получи 119 гласа, проф. Георги Райновски – 86, проф. Мадлен Данова – 70, и проф. Милен Замфиров – 50.

Резултатът бе съобщен от доц. д-р Николета Кузманова – председател на Централната избирателна комисия в Софийския университет. А временно изпълняващият длъжността ректор проф. Първан Първанов връчи ключа на Университета на новия ректор.

Проф. Елиза Стефанова благодари за доверието и подчерта, че ще направи всичко, за да го оправдае, съобщава Пресцентърът на Софийския университет.

„За мен това е голяма отговорност. Надявам се, че заедно ще можем да се справим с всички предизвикателства“, отбеляза проф. Стефанова.

Тя заяви, че разчита на продължаване на всички начинания и постигане на още по-добри резултати, които не само да затвърдят позициите на Софийския университет, а да го направят още по-видим в страната и в международното пространство.

Кой е новият ректор

Проф. Елиза Стефанова е дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика, изследовател и университетски ръководител, чийто професионален път е трайно свързан със Софийския университет.

Завършва „Информатика“ в Софийския университет. Работи в Университетския изчислителен център (по-късно – Университетски център за информационни и комуникационни технологии), където е програмист още по време на следването си. След специализация в Нидерландия участва в изграждането на основата на университетската компютърна мрежа и в създаването на направлението „Мрежи и комуникации“, на което става първи ръководител. С нейната дейност е свързано и създаването на първия интернет сайт на Софийския университет.

От 1999 г. е част от академичния състав на Факултета по математика и информатика, където извървява пътя от асистент до професор (2019). Специализира в Института по образование на University College London, Великобритания (2010).

Преподава широк кръг дисциплини в областта на информатиката, компютърните системи, мрежите, алгоритмите и дигиталните технологии. Ръководи и развива образователни програми с ясно изразен технологичен и приложен профил. Ръководила е магистърска програма по електронно обучение, а към момента – магистърската програма „Разпределени системи и мобилни технологии“.

Участва в над 30 национални и международни проекта. Автор е на повече от 80 публикации, от които над 40 са индексирани в Web of Science и Scopus, както и на учебници по информационни технологии за средното училище.

Повече от 15 години участва в Националната комисия на олимпиадата по информационни технологии за ученици и в комисията на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици.

През годините е заместник-декан на Факултета по математика и информатика, два мандата е и заместник-ректор на Софийския университет, като значима част от управленската ѝ дейност е свързана с дигитализацията и модернизацията на административните процеси в него.

Ръководи и МОДЕРН-А – най-големият за страната проект за модернизация на висшето образование, който обединява 11 партниращи български университета, над 20 асоциирани чуждестранни университети партньори и три национално представени организации на работодателите. В рамките му са разработени съвместни програми с компетентностно базирани характеристики и учебни планове, както и пилотен модел за споделяне на ресурси.

Работи и по разработването на проекта SUMMIT – проекта на Софийския университет като изследователски университет.

Към момента над две години и половина е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.