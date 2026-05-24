„Пазете университета, бъдете стражи на словото, на езика ни, на думите!“ Това заяви в словото си министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на академичното тържество на Софийският университет „Св. Климент Охридски“, по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Проф. Вълчев, който доскоро бе ректор на най-старото ни висше училище, благодари на колегите си Димитър Ганев и Първан Симеонов, които започват да мерят доверието в Софийския университет.

„70 процента обществена и научна подкрепа. Пазете това, пазете тази подкрепа и университетът, и България ще пребъдат”, министър Георги Вълчев.

Той подчерта още, че 24 май е забележителен ден за нашата култура и общество, като е оцелял във времето и е запазил своя красив характер.

Министърът благодари на своите колеги за отдадеността и за работата им в Софийския университет.

На празника в Аулата на висшето училище присъстваха и заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, ректорът на Софийския университет в периода 1993-1999 г. проф. Иван Лалов, членовете на Академичния съвет, председателят на ВОН-КНСБ проф. Лиляна Вълчева, председателят на Настоятелството на Софийския университет доц. Борислав Великов, преподаватели и студенти.

Ректорът доц. Първан Първанов заяви, че 24 май е най-българският празник и днес няма български град без шествие, в което хората се включват спонтанно, така както празникът е започнал.

„Нека днес всеки един от нас с ръка на сърцето, да си спомни с благодарност за нашите учители“, каза доц. Първанов.

Той заяви още, че

Софийският университет се е утвърдил като средище на образование, наука и култура, и еталон за най-високо качество.

Традиционното академично слово на 24 май произнесе доц. д-р Михаил Илиев от Биологическия факултет на Софийския университет, което беше на тема „Микроорганизмите – архитекти на миналото и инженери на бъдещето“.

По традиция на тържеството бяха връчени и годишните награди на Софийския университет за отличени студенти.

Те получиха своите награди от министър Георги Вълчев и ректора доц. Първанов.

Деканът на Факултета по славянски филологии проф. Амелия Личева пък обяви лауреатите в XIX национален литературен конкурс за стихотворение и разказ на Софийския университет за студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

Носител на наградата за поезия е Йоана Милкова от НАТФИЗ за стихотворението си „Вкъщи не се говори за тъга“. Наградата за проза получи Никола Събев от Софийския университет за разказа си „Висящата круша“.

Връчена беше и наградата на Факултета по славянски филологии за най-добрата научна книга в областта на езиковедската литература за 2026 г. Тази година е отличена книгата „Езикът на Възраждането и възраждането на езика“ на проф. Владислав Миланов.