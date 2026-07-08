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Ученици от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии
„Проф. Асен Златаров“ в Плевен разработват иновативни проекти в областта
на химията и информационните технологии, които имат потенциал да намерят
реално приложение в индустрията, здравеопазването и системите за
безопасност, съобщават от Пресцентъра на МОН.
С част от проектите, създадени в реална работна среда, се запозна заместник-
министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева, която
посети училището.
В лабораторията по химични технологии учениците показаха целия процес по
разработване и производство на иновативни козметични изделия. Те
приложиха знанията си по технология, лабораторен контрол, качество и
безопасност. Практическите демонстрации показаха високото ниво на
професионална подготовка, креативността на учениците и умението им да
създават продукти с реален пазарен потенциал.
Свои разработки имат и учениците от ИТ специалностите. Те работят по
интелигентна система за пожароизвестяване, която обединява усилията на
бъдещи приложни програмисти, техници на компютърни системи и специалисти
по компютърни мрежи. Учениците разработват както хардуерната част –
сензорната система и електронните компоненти, така и софтуера за
управление, мониторинг и известяване в реално време. Проектът им дава
възможност да придобиват практически умения за работа в екип по комплексни
инженерни задачи, близки до реалната практика във високотехнологичните
компании.
Проф. Терзиева, заместник-областният управител на Плевен Богомил Стоев и
началникът на РУО Албена Тотева разговаряха с ученици и преподаватели,
разгледаха училищната STEM среда и се запознаха с начина, по който
съвременните технологии се превръщат в естествена част от обучението. Беше
подчертано, че модерната образователна среда, практическото обучение и
партньорството с бизнеса са сред основните предпоставки за развитието на
професионалното образование и подготовката на кадри, които отговарят на
икономическите изисквания.
Директорът на гимназията Калин Йончев представи развитието на училището
през последните години, реализираните национални и европейски проекти,
партньорствата с бизнеса и висшите училища, както и успехите на учениците в
национални и международни състезания.
ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ е сред водещите професионални училища в
Северна България с близо шест десетилетия опит в подготовката на
специалисти за високотехнологичните отрасли. През учебната 2025/2026
година в гимназията се обучават 488 ученици в специалности, които отговарят
на актуалните потребности на пазара на труда. Сред тях са приложно
програмиране, компютърни системи и мрежи, интернет приложения, както и
химични технологии в областта на фармацевтичните, парфюмерийно-
козметичните, хомеопатичните и фитопродуктите.
В Плевен заместник-министър Терзиева участва и в регионалния
форум „Приоритетни инвестиционни проекти и трансфер на знания и
технологии – фактори за интегрирано развитие на Северозападния район“. В
рамките на събитието специален акцент беше поставен върху развитието на
професионалното образование, STEM обучението, връзката между
образованието и бизнеса и подготовката на висококвалифицирани кадри за икономиката на региона.
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