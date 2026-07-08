.

Ученици от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии

„Проф. Асен Златаров“ в Плевен разработват иновативни проекти в областта

на химията и информационните технологии, които имат потенциал да намерят

реално приложение в индустрията, здравеопазването и системите за

безопасност, съобщават от Пресцентъра на МОН.

С част от проектите, създадени в реална работна среда, се запозна заместник-

министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева, която

посети училището.

В лабораторията по химични технологии учениците показаха целия процес по

разработване и производство на иновативни козметични изделия. Те

приложиха знанията си по технология, лабораторен контрол, качество и

безопасност. Практическите демонстрации показаха високото ниво на

професионална подготовка, креативността на учениците и умението им да

създават продукти с реален пазарен потенциал.

Свои разработки имат и учениците от ИТ специалностите. Те работят по

интелигентна система за пожароизвестяване, която обединява усилията на

бъдещи приложни програмисти, техници на компютърни системи и специалисти

по компютърни мрежи. Учениците разработват както хардуерната част –

сензорната система и електронните компоненти, така и софтуера за

управление, мониторинг и известяване в реално време. Проектът им дава

възможност да придобиват практически умения за работа в екип по комплексни

инженерни задачи, близки до реалната практика във високотехнологичните

компании.

Проф. Терзиева, заместник-областният управител на Плевен Богомил Стоев и

началникът на РУО Албена Тотева разговаряха с ученици и преподаватели,

разгледаха училищната STEM среда и се запознаха с начина, по който

съвременните технологии се превръщат в естествена част от обучението. Беше

подчертано, че модерната образователна среда, практическото обучение и

партньорството с бизнеса са сред основните предпоставки за развитието на

професионалното образование и подготовката на кадри, които отговарят на

икономическите изисквания.

Директорът на гимназията Калин Йончев представи развитието на училището

през последните години, реализираните национални и европейски проекти,

партньорствата с бизнеса и висшите училища, както и успехите на учениците в

национални и международни състезания.

ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ е сред водещите професионални училища в

Северна България с близо шест десетилетия опит в подготовката на

специалисти за високотехнологичните отрасли. През учебната 2025/2026

година в гимназията се обучават 488 ученици в специалности, които отговарят

на актуалните потребности на пазара на труда. Сред тях са приложно

програмиране, компютърни системи и мрежи, интернет приложения, както и

химични технологии в областта на фармацевтичните, парфюмерийно-

козметичните, хомеопатичните и фитопродуктите.

В Плевен заместник-министър Терзиева участва и в регионалния

форум „Приоритетни инвестиционни проекти и трансфер на знания и

технологии – фактори за интегрирано развитие на Северозападния район“. В

рамките на събитието специален акцент беше поставен върху развитието на

професионалното образование, STEM обучението, връзката между

образованието и бизнеса и подготовката на висококвалифицирани кадри за икономиката на региона.