Нови мерки срещу скок на таксите за обучение на студенти в платена форма на обучение в държавните висши училища са заложени в предложени за обществено обсъждане промени в Закона за висшето образование.

Предвижда се ограничение на увеличението на таксите на студентите, обучаващи се срещу заплащане, с не повече от 20% за приетите за обучение в I курс за учебната 2025/2026 г. и за всички следващи години, както и осигуряването на възможност за висшите училища да определят по-ниски такси за студентите и докторантите, обучаващи се срещу заплащане.

Предложенията стъпват на инициираните миналата година промени в Закона за висшето образование поради увеличението на таксите за студентите в платена форма на обучение за академичните 2024/2025 и 2025/2026 г. Тогава бе прието, че

размерът на таксата за студентите в платена форма на обучение

не може да бъде по-нисък от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. С предложените промени процентът е намален на 50 на сто, а идеята бе обявена преди седмица от просветния министър проф. д-р Георги Вълчев в ресорната парламентарна комисия.

Предвижда се още за целия срок на обучението на студента за съответната образователно-квалификационна степен размерът на таксата да не може да се увеличава общо с повече от 20 на сто спрямо определения през първата година от обучението, дори ако максимално допустимият увеличен размер е под законово определения минимум.

За да има предвидимост за вече приетите студенти до академичната 2024/2025 г., по време на обучението им също

няма да има увеличение на таксите с повече от 20%

от определения размер за учебната 2024/2025 г. По този начин ще се елиминира възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване, пише в мотивите към проекта.

Размерът на таксите за обучение на докторанти в платена форма също не може да бъде по-нисък от 50 на сто от нормативно определените средства за издръжка на обучението.

Предложените промени регламентират и право на стипендии от държавния бюджет да имат само студенти и докторанти, приети на места, субсидирани от държавата, в редовна форма на обучение.

„Стипендиите от държавния бюджет не представляват субективно право, което следва да бъде предоставено при еднакви условия на всички студенти и докторанти независимо от формата на обучение, а инструмент на държавната политика за целево подпомагане на определени категории обучаващи се лица съобразно характера на обучението и преследваните обществени цели“, пише в мотивите за предложената промяна.

Друго изменение предвижда таксите за кандидатстване да се утвърждават от академичните ръководства на държавните висши училища, а не както досега с решение на Министерския съвет. То ще започне да се прилага от 2027/2028 г.

Предлага се още Регистърът за академично признаване на придобито в чуждестранни висши училища висше образование и за признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор“, да бъде включен към общата информационна система на висшето образование, поддържана от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

По този начин се цели нормативно прецизиране и систематизиране на уредбата на регистрите, които са част от общата информационна система на висшето образование.

С друга предложена промяна в Закона за висшето образование е предложено да се създаде възможност, а при наличие на предвидените в закона предпоставки и задължение, административните органи да установяват служебно наличието на завършено висше образование или на

признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища,

чрез справка в съответните регистри. По същия начин с промени в Закона за предучилищното и училищното образование да се въведе служебно установяване на данни за завършено училищно образование и професионална квалификация, както и отпадане на задължението за прилагане на дипломи за висше образование към списъци на обучители, когато съответните данни могат да бъдат проверени служебно чрез регистрите. Аз-буки

Държавата ще осигурява средства за обучението на 42 665 новоприети студенти в 38 държавни висши училища

Държавата ще осигурява средства за обучението на 42 665 новоприети студенти през следващата академична година в 38 държавни висши училища, включително военните, реши Министерският съвет.

Предвижда се увеличение на местата в сравнение с учебната 2025/2026 г. в професионални направления като „Здравни грижи“ (165 места повече по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“), „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“ и други.

През 2026 – 2027 г. да бъдат приети 1544 докторанти в държавните висши училища и 328 в научните организации, от които 200 в БАН и 65 в Селскостопанската академия.