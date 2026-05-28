Стефани Петрова от Факултета по химия и фармация e „Студент на годината“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за академичната година 2025/2026 г., съобщават от най-старото ни висше училище. Тя получава своята награда от в.и.д. ректор на Софийския университет доц. Първан Първанов на тържествената церемония в Аулата на висшето училище, на която са отбелязани успехите на студентите и докторантите в различни категории.

Конкурсът „Студент на годината” се провежда от 2016 г. и е най-престижното събитие, което Студентският съвет на висшето училище организира.

На церемонията присъстват министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, в.и.д. ректор на Софийския университет доц. Първан Първанов, представители на ректорското ръководство, членове на журито, декани на различните факултети, преподаватели, студенти и гости.

Доц. Първан Първанов поздравява отличените и заявява, че за него най-същественото е, че това събитие е организирано по инициатива на студентите и дава възможност да покажат постигнатото от техните колеги, като заразят със своя ентусиазъм и всички останали.

„Искам да се обърна към всички участници в конкурса. Тези които печелят – надявам се това да ги амбицира да се развиват още повече в своята област. Тези, които са номинирани, но не са спечелили – надявам се това да ви служи като ориентир какво да направите следващата година, така че да бъдете още по-добри“, казва доц. Първанов.

Приветствие към академичната общност отправя и председателят на Студентския съвет на Софийския университет Михаела Косева. Тя призовава финалистите да продължават да се развиват и да покоряват нови върхове в науката, изкуството и спорта и да показват, че доброволчеството е мисия, а не самоцел.

Председател на журито по традиция е ректорът на Софийския университет, а негови членове са 12 доказани специалисти в своята сфера, отличили най-добрите кандидати в отделните категории.

Носителката на приза „Студент на годината“ Стефани Петрова още от I курс се включва в научноизследователска дейност,

като в момента работи като изследовател в Института по обща и неорганична химия – БАН, където има две години опит в областта на синтеза и охарактеризирането на функционални материали. Участва в над 11 национални и международни конференции и авторство на общо 5 научни публикации, публикувани в реномирани научни списания. От май 2025 до април 2026 г. са публикувани 4 научни статии, в три от които е първи автор, има участие в три научни форума и международно обучение.

Двукратен носител на наградата „Алма матер“ за постижения в научноизследователската област за учебната 2023/2024 и 2024/2025 г. Преминава специализирано обучение в престижната изследователска група CatSyNanoMat към Universitat Autonoma de Barcelona под ръководството на доц. Каролина Химберт.

„Истинският учен е този, който истински изпитва любопитство, иска да знае защо и не губи смисъла, вървейки по пътя към тази цел“, казва Стефани Петрова.

И отправя благодарност към научния си ръководител проф. Албена Бъчварова, както и на всеки неин преподавател, колегите, приятелите. Не на последно място благодари и на семейството си и пожелава успех на колегите си.

Докторант на годината е Боян Дафов – изследовател в GATE Institute, където работи по проекти, свързани с анализ на данни, дигитални трансформации и социалното въздействие на новите технологии. Има научни публикации в български и международни издания, част от които са индексирани в Scopus и Web of Science. Развива академична и изследователска дейност в международна научна среда, съчетана с преподавателска работа като хоноруван асистент в Университета.

Негови подгласници са Владимир Илиев, докторант към Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии, и Мухаммед Мохамедов, докторант по „Ентомология“ в Биологическия факултет.

В категория „Педагогически науки“ победител е Мария Салакова – студент в специалност „Биология и английски език“. Има практическа преподавателска дейност с ученици от V до XII клас по предметите „Човек и природа“, „Биология и здравно образование“ и „Английски език“, въз основа на която разработва учебни материали, интердисциплинарни уроци и тестове с критерии за оценяване и елементи на самооценка. Преминава сертифицирано обучение по иновативни стратегии за природо-базирани решения в контекста на компетентностния подход, които прилага в интердисциплинарен проект съвместно с Националната художествена академия.

Нейни подгласници са Десислава Борисова и Енислав Николов.

Победител в категория „Правни науки“ е Станимир Илиев – студент в V курс с интерес към гражданското право и международното частно право. От 2025 г. е част от „Академия за младежко участие 2“ – програма за развитие на млади хора с интерес към гражданското участие и публичните политики, и член на клуб „Европеистика“. Отличени са още Мария-Йоана Димитрова и Йоанна Димитрова.

В категория „Здравеопазване“ наградата получава Мартин Пасев от Медицинския факултет – студент в VI курс по „Медицина“ в Медицинския факултет. Първи автор на публикация в международното сп. International Immunopharmacology, посветена на продължителността на хуморалния имунен отговор към SARS-CoV-2, която представя на „18th International Congress of Immunology“ в Кейптаун и за която печели III място за устно представяне на International Congress of Medical Sciences в София.

Наградени в категорията са още Корина Костер и Мирела Ковачева.

В категория „Хуманитарни науки“ отличието е за Радост Йовкова – студентка в IV курс с отличен успех 6.00 през целия курс на обучение. Печели първо място в Конкурса „Студент на годината“ в категория „Хуманитарни науки“ за 2024/2025 г. Носител е на годишната стипендия „Нели и Робърт Гипсън“, а на патронния празник на Университета получава и награда за постижения в образователната дейност.

Отличени са и Преслава Павлова и Тихомир Алексиев.

Победителят в категория „Социални науки“ е Стилиян Кръстев – студент по „Психология“ в IV курс. Участва в европейския проект BIO-STREAMS, финансиран по програма „Horizon Europe“, където изготвя систематичен преглед и мета-анализ на перинаталните фактори, свързани с риск от детско затлъстяване. Разработва две емпирични изследвания върху постформалното мислене. Първи автор е на научна разработка, публикувана в сборник към БАН.

Наградени в категорията са и Гергана Димитрова и Оля Терзиева от специалност „Европеистика“.

Призът в категория „Стопански науки“ е връчен на Славена Дудренова – студент в специалност „Стопанско управление с английски език“. Създава и ръководи първия в България PMI Bulgaria Chapter Student Club в Стопанския факултет, чрез който изгражда мост между студентите и професионалната общност в сферата на управлението на проекти, и организира първия студентски хакатон по управление на проекти в България. Печели първо място в националното състезание по медиация, както и медали от студентската олимпиада по математика.

Отличени са и Велислав Колев и Магдалена Русева, четвъртокурсници в Стопанския факултет.

В категория „Математика и информатика“ призът получава Виолета Кастрева – студент в специалност „Компютърни науки“ в IV курс. Носител е на стипендията на Google Generation Scholarship EMEA, както и на стипендията Bending Spoons – Women in STEM. Печели сребърен медал на международната студентска олимпиада по математика VJIMC и е организатор на състезанието „Видин-Враца-Монтана-Ботевград ‘26“ за ученици. Кара стаж в ETH Zurich, а нейна научна статия е приета на международната конференция по изкуствен интелект ICLR 2026. Освен това нейно изследване в сътрудничество с MBZUAI е прието на SemEval 2026 – workshop към ACL.

В категорията са отличени и Мария Дренчева и Ясен Пенчев, второкурсници в специалност „Информатика“.

В категория „Изкуства“ наградата отива при Явор Николов – студент в специалността „Графичен дизайн“ във II курс. През март 2026 г. участва в Международния форум на кирилицата по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова с екранна медия, представяща българската кирилица в съвременния свят. Включва се в селекцията на единадесетото Международно триенале на сценичния плакат в София. Безвъзмездно създава серия от постери за отговорното шофиране за сдружение „Ангели на пътя“ и в благотворителен търг на фондация „За нашите деца“ с авторска картина.

Наградени са и Ивана Панайотова и Александър Димитров.

В категория „Природни науки“ е отличен Иван Атанасов – четвъртокурсник в специалност „Компютърна химия“. Съавтор е на три научни публикации в международни списания. Работил е в международни изследователски екипи. Включва се в проекти като SUMMIT и PolyFluorNA (Фонд „Научни изследвания“ към МОН), в програмите „От висше образование към заетост“ и Erasmus+, както и BioExcel Balkan Workshop Edition.

В категорията са наградени и Мария Иванова и Крум Александров.

Победител в категория „Спорт“ е Борис Тузлуков – студент по „Право“ в IV курс. Той е част от националния отбор на България по спортна стрелба и се състезава в дисциплината 50 метра малокалибрен пистолет мъже. Печели първо място на международния турнир „Golden Shot“, второ място на Купа България и второ място на Коледен турнир на БСС.

В категорията са отличени и Стиляна Меразова, специалност „Българска филология“, и Росина Тодорова, специалност „Международни отношения“.

В категория „Доброволческа дейност“ е отличена Виктория Морфова – студент в III курс, специалност „Психология“. Доброволчеството е част от живота ѝ още от 13-годишна възраст, а през декември 2024 г. се присъединява към фондация „Запази Доброто“. Участва в кампании като „Стани таен Дядо Коледа на дете в нужда“ и „Подари хранителни продукти за коледната вечеря на нуждаещ се пенсионер“.

В категорията са наградени и Велизара Стоева и Дария Ковачева.