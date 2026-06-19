Статия с водещ автор българския докторант Иво Петров от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет получи специалното отличие Spotlight на ICML 2026 – една от най-престижните световни конференции в областта на изкуствения интелект и машинното обучение, съобщават от научноизследователската организация.

За първи път в близо 50-годишната история на ICML разработка от българска институция достига до такова признание. Тази година за участие в конференцията са подадени близо 24 000 научни статии, като едва около 2% от тях са отличени със Spotlight.

Статията „BrokenMath: A Benchmark for Sycophancy in Theorem Proving with LLMs“ представя нов тест, който измерва доколко моделите с изкуствен интелект могат да разпознават и отхвърлят неверни математически твърдения.

Разработката е важна стъпка към създаването на по-надеждни AI системи за задачи, изискващи сложни разсъждения и висока степен на точност.

Преди да се присъедини към INSAIT, Иво Петров завършва бакалавърска и магистърска степен в Университета в Кеймбридж. Като ученик той е част от националния отбор на България по математика и физика и печели медали от международните олимпиади по двете дисциплини.

Съавтори на статията са Яспер Деконик от ETH Zurich и проф. Мартин Вечев, научен ръководител на Иво Петров.

Разработката ще бъде представена през юли на ICML 2026 в Сеул, Република Корея.