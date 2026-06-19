Учителката от СУ „Николай Катранов“ в Свищов Кристиана Чешмеджиева е сред десетте носители на наградата TOYP (The Outstanding Young Persons) на международната организация JCI (Junior Chamber International)*.

Престижното отличие тя получава в категорията „Академично постижение и лидерство“.

„Зарадвах се изключително много, когато разбрах за наградата. Получих мейл, с който разбрах, че печеля. Това е огромно признание за труда ми и за всичко, което правя“, разказва Чешмеджиева пред „Аз-буки“.

Работи в училището в Свищов от 2023 г. Длъжността, на която е назначена, е специалист „Социални медии и дигитален PR“. Води часовете по компютърно моделиране и информационни технологии от V до VII клас и програмата „Медийна грамотност и дигитално предприемачество“ на учениците от VIII до X клас. Това е нововъведението, с което училищната институция в Свищов печели статута на Министерството на образованието и науката за иновативно училище за период от три години.

Чешмеджиева е автор на три наръчника за учители, посветени на изкуствения интелект, добавената реалност и STEM образованието, които се радват на читателски интерес.

През последните години е обучила много учители чрез присъствени и онлайн обучения, уебинари и образователни инициативи, насочени към внедряването на съвременни технологии в образованието.

Създател е на подкастите „Учители за пример“ и „Училищни истории“, чрез които популяризира добри практики и вдъхновява педагози от цялата страна. В момента провежда и обучения за учители в партньорство с Института за прогресивно образование.

„Активно развивам и надграждам образователната платформа, която създадох. Продължавам да провеждам обучения и уебинари, както и да разработвам образователни ресурси, които подпомагат учителите в прилагането на съвременни технологии и иновативни подходи в учебния процес“, обяснява тя.

Освен всичко останало, с което се е захванала младата учителка, тя е и докторант по маркетинг в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. И не на последно място, е майка на две деца.

„Без помощта на моя съпруг няма как да се справя с всичко. И сега, лятото, няма да почивам, а ще продължа да надграждам това, което започнах от нулата“, завършва моята събеседничка.

*The Outstanding Young Persons (TOYP) е програма, която цели да отличи с национално и международно признание постиженията на млади хора, които създават положителна промяна. Програмата се организира от националните представителства на JCI (Junior Chamber International) в над 100 държави. През годините в Програмата са отличени изключителни личности като Джон Ф. Кенеди (1946), Елвис Пресли (1970), Кристофър Рийв (1981), Джеки Чан (1988), Антъни Робинс (1995), Мишел Йео (2002) и много други.