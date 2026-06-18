Ще разчитаме на активното партньорство на местните власти за преодоляване на образователните неравенства, решаване на проблемите по места и ангажиране на родителите в целия процес. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в НДК, съобщават от Пресцентъра на МОН.

По думите му регионалните различия често не поставят децата в равнопоставени условия и това се отразява и на демографската ситуация в регионите.

„В следващите години трябва да продължаваме да подобряваме нивото на образователната система, да предоставяме все по-добра грижа и образование във всички региони. За да постигнем всичко това е ключово да имаме обективна информация“, подчерта министърът.

По думите му не навсякъде проблемите са еднакви, но трябва да бъдат обсъдени и признати, за да се намери решение.

„За да вземаме правилните решения, трябва честно да назоваваме проблемите и да разполагаме с необходимата информация за тях. Не навсякъде предизвикателствата са едни и същи и затова решенията също не могат да бъдат еднакви“, каза още проф. Вълчев.

Той изтъкна, че МОН ще разчита на местните власти и за възстановяване на връзката между семейството и образованието.

„Ако ние не възстановим това доверие или семейството не стане съюзник на образователната система, както и да я променяме, както и да се опитваме да я усъвършенстваме, резултатите няма да са добри“, каза министър Вълчев.

Като друг ключов приоритет министърът посочи необходимостта учениците да придобиват повече практически умения и компетентности, а не само знания, които бързо се забравят след изпитите.

Той отбеляза, че в това отношение също е изключително важно партньорството с общините и местния бизнес.

Заедно с него в дискусията в панела участваха министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Модератор беше кметът на община Троян и заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Донка Михайлова.

Сред участниците във форума по-рано през деня бяха министър-председателят Румен Радев, вицепремиерите Атанас Пеканов и Александър Пулев, министри от кабинета, председателят на НСОРБ Даниел Панов, както и около 200 кметове.