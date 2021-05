Доктор по нанотехнологии е победителят в XV звездно издание на „Лаборатория за слава – FameLab 2021“

Д-р Божидар Стефанов – доктор по нанотех-

нологии от Университета в Упсала, Швеция, е тазгодишният победител в конкурса

„Лаборатория за слава – FameLab 2021 All Stars“.

Той се проведе в рамките на XI фестивал на науката. Това е XV и последно издание на надпреварата с организатор Британският съвет. Съорганизатори на събитието са Министерството на образованието и науката и Столична община.

Медиен партньор е Национално издателство „Аз-буки“.

Младият учен д-р Божидар Стефанов спечели FameLab 2021 All Stars с изключително атрактивното представяне на идеята за самопочистващи се прозорци. За да разберем как работят те, първо трябва да узнаем какво ги цапа, подчерта младият учен. Полярните замърсители не са страшни, защото се измиват с вода. Опасни са неполярните замърсители от масла за коли и други мазнини, които трудно се отмиват. За да стане едно обикновено стъкло самопочистващо се, то трябва да има покритие от тънък слой титанов диоксид.

Първото място дава право на д-р Божидар Стефанов да представя България на европейския финал на FameLab в Челтнъм, Обединеното кралство, през ноември т.г. Божидар признава, че толкова е омагьосан от конкурса FameLab, че се е явявал на него три пъти, веднъж дори стига до финал – през 2009 г. Забавното при него е, че е искал да стане програмист, но попада по грешка във Факултета по химия и фармация в Софийския университет. Става му интересно. Сега е асистент в Техническия университет в София с докторска степен от Университета в Упсала. За себе си твърди, че обожава всякакви електроники. Прави различни джаджи, често

с 3D принтера си. Обича да снима и отлично се справя с дървообработване от всякакъв вид. „Когато за първи път отидох на този конкурс видях невероятни хора, които говореха с такава любов за това, което правят, че си казах: „Искам да стана като тях“, заяви при получаване на наградата д-р Стефанов.

Второто място е за Пламен Иванов – докторант по теоретична физика в Университета в Оксфорд, Обединено кралство. Неговият опит във FameLab е най-пресен – от 2020 г. Той разказа любимата си история, когато учените са се мъчели да разберат произхода на светлината и споровете по този въпрос. И разкри каква е връзката между науката и сапунените сериали.

Трето място спечели инж. Ивайла Сопотенска – докторант по „Хранителни технологии“ от Университета по хранителни технологии в Пловдив, с увлекателен разказ за хипстърите, дрождите и защо не бива да ядем забравен в шкафа кашкавал. Тя много обича динозаврите и кучетата, не понася насекоми и влечуги, както и хората, които хвърлят боклуците си по улицата. Знае всичко за виното и хляба, тъй като дрождите са нейната научна страст. Но е запалена и по народни танци и театър.

По традиция публиката също излъчи фаворит. Нейните симпатии безапелационно грабна Веселин Русинов, който излезе на сцената с мотика и говори за дигиталното злато – биткойните и блокчейн технологията. Той е магистър по компютърни науки от Софийския университет и един от създателите на „Академия Роботика“. Умее да сприятелява децата с роботи, обича комиксите и признава, че много искал да стане Батман, та затова станал програмист.

Награди от „Аурубис – България“ получиха инж. Ивайла Сопотенска и Александър Атемин – докторант в Лабораторията по геномна стабилност на Института по молекулярна биология на БАН. Неговата FameLab ДНК датира от 2018 г. Той разкри защо въпреки че хората имат различен цвят на косите, на очите и изглеждат различно, в генетично отношение сме 99,6% напълно еднакви.

Награди бяха връчени и от Съюза на учените в България.

Атрактивни бяха представянията и на останалите участници в Конкурса. Ралица Манчева е магистър по ядрена физика в СУ „Климент Охридски“ и ЦЕРН и изучва елементарните частици. Тя подчерта, че ще говори за това, което не знае. Например, какво е на цвят Слънцето – жълто или черно? Според термодинамиката Слънцето е абсолютно черно тяло и поглъща цялата светлина, която попада върху него. Ралица си пада по планинарство и катерене, по йога и рок музика.

Д-р Ивайло Недялков – доктор по „Машинно инженерство“ от Университета в Ню Хемпшир в САЩ и доайен, участник от първото издание през 2007 г., се включи в Конкурса онлайн от САЩ. Той е правил рап парче за първото издание на FameLab. Друго негово рап парче, посветено на любимата му наука – механика на флуидите, която изучава как течностите си взаимодействат с твърди тела, (It’s All About Flow) е финансирано от директора на американската асоциация на машинните инженери и бивш вице-президент на Sony Music.

С обикновена каничка с вода и шепа пясък Наско Стаменов нагледно демонстрира на какъв принцип са хидрофобните покрития, които се използват в болниците. Това става с помощта на наночастици от силициев диоксид – основното вещество в пясъка. Той е бакалавър по химия от СУ „Климент Охридски“ и е участвал в три финала на Fame Lab през 2013, 2014 и 2017 година. Прави химически шоу програми с групата „Корпус за бързо гърмене“, учител е по химия в Частното училище за наука Izzy, както и в НПМГ, където е любим класен ръководител.

„Гледайте към небето, там нещо чака да бъде открито“, призова магистърът по астрофизика от СУ „Климент Охридски“ и участник във FameLab през 2009 и 2012 г. Никола Каравасилев. С два стъклени съда с прикрепени към тях балони той разясни основни въпроси от космологията и демонстрира как се разширява Вселената. Учените все още не знаят какво ще стане с нашата Вселена, затова трябва да продължат да я наблюдават, подчерта той. Първата му работа в XII клас е била като готвач във верига за бързо хранене. Дълго е бил оператор на двуметровия телескоп в Рожен. Днес е ръководител на звездните олимпийски ученически отбори по астрономия и астрофизика. Редактор е на научното списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ на Национално издателство „Аз-буки“.

Тайната защо в миналото дрехите с лилав цвят са били само за богати, разкри Златина Димитрова – студент по химия в СУ „Климент Охридски“ и участник във FameLab през 2016 г. Работила е в екипа на „Музейко“, в „София Тех Парк“, а от миналата година е начален учител по наука и английски.

Магистърът по ветеринарна медицина от Лесотехническия университет и участник във FameLab 2010 г. д-р Тома Щилиянов от малък е искал да бъде Доктор Дулитъл. Представянето му бе на изключително актуалната тема за антибиотичната резистентност.

Връзката между физика, математика, йога нагледно демонстрира Марина Русинова, която е магистър по математика и информатика от СУ „Климент Охридски“ и има решена FameLab теорема през 2014 г. Когато не прави разни сметки, работи като фитнес инструктор – води часове по йога, аеробика. Короновала се е като царицата на галенето на котки и обожава работата с деца. Като студентка, работи в Центъра за забавна математика и продължава да разработва занимателни математически материали.