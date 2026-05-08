Yuri Sterk

Vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie

Chaque année on célèbre la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, date anniversaire de la création à Niamey (Niger), en 1970, de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT). L’évolution de cette première institution intergouvernementale francophone a donné naissance à l’actuelle Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). En quarante-neuf ans, la Francophonie a vu ses membres passer de 20 à 88 États et Gouvernements. On ne peut que se réjouir de l’adhésion à la Francophonie, en 2018, de deux pays européens en tant qu’observateurs – Malte et l’Irlande, ainsi que du passage au statut de membres associés de deux pays voisins – la Serbie et le Kosovo.

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