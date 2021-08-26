1)Проф. д.н. Дмитрий Поль, 2)Алексей Манчев

1)Московский педагогический государственный университет (Россия)

2)Софийский университет им. Св. Климента Охридского (Болгария)

https://doi.org/10.53656/for21.46smi

Резюме. Универсалии как продолжение традиций русских романов XIX – XX века. Универсальные смыслы ярко выражены в русских романах XXI века и обусловлены современными проблемами социума. Универсальные смыслы рассматриваются через призму универсальных образов и мотивов. Образ странника как универсальный образ в романах «Лавр», «Авиатор», «Ненастье», «Зимняя дорога», «Степные боги».

Ключевые слова: универсальные образы; универсальные мотивы; образ странника-правдоискателя; Е.Водолазкин; А.Иванов; А.Геласимов; Л.Юзефович.