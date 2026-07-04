Вдъхновяваща среща между поколенията показа, че най-ценните уроци невинаги се преподават в класната стая. Ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по селско стопанство „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил, гостуваха в къщата музей на Владимир Димитров – Майстора в село Шишковци, където се срещнаха с един от

доайените на професионалното земеделско образование – агронома и дългогодишен училищен директор Милчо Спиров.

В разговора участваха ученици, учители по професионална подготовка, социалният работник и директорът на гимназията. Срещата се превърна в своеобразен урок по житейска мъдрост, професионална отдаденост и уважение към труда.

Милчо Спиров е добре познато име в професионалното образование. Той е агроном, учител, дългогодишен директор на училища по селско стопанство в Кочериново и Кюстендил, както и съавтор на учебник по овощарство, използван в селскостопанските училища. Повече от три десетилетия посвещава на развитието на земеделското образование и подготовката на млади специалисти.

Сред атмосферата на дома, в който е живял и творил Владимир Димитров – Майстора, разговорът естествено премина към ценностите, които свързват поколенията – честния труд, постоянството и уважението към професията.

Пред учениците

Спиров разказа за своето детство и пътя си от бедно селско момче до уважаван специалист и педагог.

Вместо да се примири с трудностите, той ги превръща в стимул да учи, да се развива и да работи упорито – послание, което намери силен отклик сред младите хора.

Особен акцент в срещата беше уважението към земеделските професии. Спиров напомни, че именно хората, които произвеждат храната, стоят в основата на обществото и заслужават признание за своя труд. Към преподавателите той отправи призив да бъдат единен екип, а към ръководството на училището – да цени хората, защото успехът на всяка образователна институция се гради преди всичко от нейните учители.

Интерес предизвикаха и спомените му за международните професионални обмени, които години наред са давали възможност на ученици и преподаватели да обменят опит и добри практики. Темата се оказа особено актуална, тъй като

ПГСС „Св. Климент Охридски“ активно работи за разширяване на международните си партньорства и участието в образователни проекти.

Като знак на уважение към доайените на професионалното земеделско образование, учениците и преподавателите поднесоха домашно приготвена баница и череши от училищната градина – символичен жест към човек, посветил живота си на земеделието и професионалното образование.

Срещата в Шишковци оставя много повече от приятен спомен. Тя показва, че истинските учители продължават да бъдат вдъхновители и след края на професионалния си път, а личният пример остава най-силният урок за младите хора.