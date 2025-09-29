За първи път в историята на българската наука изследване, разработено в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е прието и ще бъде представено на Conference on Robot Learning 2025 (CoRL) – водеща световна конференция за роботика, която се провежда от 27 до 30 септември в Сеул, Южна Корея. Това съобщават от българската научна институция.

Разработката представя MotoVLA – нов подход, който позволява на роботите да се учат не само от данни, подготвени от инженери, но и да се самообучават от обикновени видеозаписи. Така например робот може да наблюдава как човек или друг робот мести предмети и самостоятелно да изведе необходимите движения – подобно на дете, което често научава нови умения чрез наблюдение.

Резултатите показват, че този метод позволява на роботите да се справят по-добре с нови и непознати задачи, правейки ги по-интуитивни и приложими в реални ситуации.

Автори на изследването са изследователите от родния INSAIT Александър Спиридонов, д-р Ян-Нико Цех, Николай Николов, проф. Люк ван Гул и д-р Данда Пани Паудел.

Информация за проекта е достъпна тук.