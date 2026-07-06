В Списъка на иновативните училища за учебната 2026/2027 г. да бъдат включени 558 образователни институции от 198 населени места в 139 общини от всички 28 области на страната, предвижда проект на Решение на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане до 3 август 2025 г.

За учебната 2025/2026 г. този статут бе одобрен за 526 училища.

В предложения нов Списък 91 училища не са били иновативни за учебната 2025/2026 г., 467 училища са с продължаваща иновация, която не е приключила, или вече са завършили такава, но са одобрени с нова (105 училища).

Постъпилите в Министерството на образованието и науката 237 училищни проекта за нова иновация от 237 образователни институции за включване в Списъка на иновативните училища за следващата учебна година са разгледани от 51 оценители и двама арбитри, членове на Комисията за иновативните училища, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Предложенията са подадени от 9 начални, 92 основни, 3 обединени, 69 средни и едно специализирано училищe, както и от 24 профилирани и 39 професионални гимназии. Те се намират в 111 населени места от 85 общини в 27 области на страната. От тях 31 са държавни, 181 са общински и 25 – частни образователни институции.

По видове иновации са предложени нови методи на преподаване

– 205, въвеждане на иновативни елементи в организацията и/или съдържание на обучението –181, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда – 116, разработено по нов начин учебно съдържание, учебни планове и учебни програми – 100.

Положително становище от РУО е дадено за 219 проекта, а отрицателно – за 18 проекта. На арбитраж са подложени 17 проекта.

Положителна оценка от Комисията получават 208 проекта, като 12 са с положителна оценка от арбитраж. Неприети са предложения на 29 училища, включително 5 от арбитраж. Комисията предлага от Списъка на иновативните училища, приет през 2025 г., да отпаднат 59 училища. От тях поради приключили училищни проекти – 48, които не са кандидатствали, и 11, които са кандидатствали отново и не са одобрени.