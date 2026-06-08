За последните два работни дни – 5 и 8 юни, по сметките на държавните училища са преведени над 1 000 000 евро. Създадена е организация в Министерството на образованието и науката, така че

всеки допълнителен разход, който имат тези образователни институции, се заявява и обезпечава своевременно,

съобщава Пресцентърът на МОН.

От Министерството припомнят, че предвид ситуацията с държавния бюджет е въведена временна мярка, която обхваща и държавните училища. Тя засяга около 250 държавни образователни институции, което е около 10% от всички училища в системата.

Мярката се отнася до налични към момента неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет държавен бюджет. Месечните лимити ще продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции, както и досега. По този начин държавата гарантира, че няма да остане месец без финансово обезпечение, отбелязват от МОН.

В условията на този режим няма да останат и необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти.

При необходимост от допълнителни средства – извън издръжката им за конкретния месец, училищата заявяват към МОН допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности.

Министерството на образованието и науката ще направи всичко възможно, за да гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени. След приемането на държавния бюджет мярката ще бъде преустановена, съобщават още от МОН.