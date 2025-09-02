Поздрав по повод началото на новата учебна година в редица български неделни школа по света отправи Управителният съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина.

„Нека 2025/2026 г. бъде година на сътрудничество и уверен напредък – в която заедно пазим и предаваме българското слово, култура и дух. Нашите класни стаи са разпръснати по цялата карта, но сме една общност и една кауза: да даваме на всяко дете увереност да учи, да чете, пише и мечтае на български“, пише в приветствието на АБУЧ.

От Асоциацията пожелават на педагозите в неделните училища

здраве, вдъхновение, творческа смелост, търпение, когато е трудно, и радост от всяка малка победа – от първото прочетено изречение до уверения разказ.

„Нека урокът се превръща в приключение, учебникът – в мост към корените, а общуването – в дом далеч от дома“, се посочва още в писмото.

От Управителния съвет на АБУЧ обещават в дейността на организацията да има повече споделяне и подкрепа – с добри практики, идеи и човешка близост, защото нейната сила е в общността, доверието и общия път.

Асоциацията на българските училища в чужбина е основана през 2007 г.

На последната XVIII годишна конференция на АБУЧ, която се проведе през лятото на 2025 г. във Велико Търново, бе гласуван нов Управителен съвет, а за председател на организацията бе избрана Зорница Гоган – директор на Българското неделно училище „Райна Княгиня“ в Дъблин, Република Ирландия.