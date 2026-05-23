Докато в много училища у нас все още се говори за бъдещето на образованието, в СУ „Панайот Волов“ вече го изграждат. Там учениците не просто учат уроци, а разработват умни технологии, формулират екологични решения, участват в научни проекти и превръщат идеите си в реални прототипи. А от следващата учебна 2026/2027 г. училището ще направи поредна голяма крачка напред, откривайки първата в област Шумен професионална паралелка по роботика.

„Не можем да стоим отстрани и да гледаме как бъдещето ни подминава. Роботиката, дигиталните технологии и изкуственият интелект вече са част от живота и децата трябва да бъдат подготвени именно за този свят“, казва пред „Аз-буки“ директорът на СУ „Панайот Волов“ в Шумен Росина Инджева.

Именно тази визия превръща училището в едно от най-разпознаваемите и бързо развиващи се в региона.

Само за няколко години броят на учениците е нараснал от 750 на 910, а интересът към професионалните паралелки продължава да се увеличава.

„Този ръст се дължи на средата, която сме създали, на силния педагогически екип и на обучението, което е насочено към реалния живот и уменията на бъдещето“, подчертава моята събеседничка.

В гимназиален етап училището вече развива обучение в областта на дигиталните изкуства, графичния дизайн и информационните технологии. А от есента към тях ще се присъедини и новата специалност „Роботика“. Решението не е случайно. Още от 2017 г. в училището функционира клуб по роботика, който постепенно се разраства до три клуба заради огромния интерес на учениците. И резултатите вече са впечатляващи.

Ученици от СУ „Панайот Волов“ разработват саморазграждаща се опаковка от водорасли, интелигентни чорапи за хора с деменция, бял бастун за незрящи, който предупреждава за препятствия, както и специален шлем за пожарникари, който следи нивата на кислород и сигнализира при опасност.

„Това са деца, които не просто учат теория. Те мислят как чрез технологиите могат да решават реални обществени проблеми“, обяснява директорката.

Проектите са разработени в рамките на клубовете по роботика, а много от тях вече имат потенциал за патентоване. Според екипа на училището именно това е естественото продължение на обучението – то да прерасне от извънкласна дейност към професионална подготовка.

„Интересът на учениците е траен и истински. Те идват с идеи, искат да експериментират, искат да създават“, казва Инджева.

Съвсем скоро предстои да отвори врати и новият STEM център на шуменското СУ „Панайот Волов“. Той ще включва зони за дигитални проекти, 3D принтиране и прототипиране, звукозаписно и фотостудио, специализирани пространства за презентации и работа по интердисциплинарни проекти.

„Искаме учениците да могат да преминат през целия процес – от идеята до реализацията и нейното представяне“, обяснява директорът.

Освен към технологиите училището е силно насочено и към екологичното образование и социално-емоционалното развитие на децата.

Настоящата иновация на училището носи името „От вътре навън“ и поставя акцент върху изграждането на устойчиви навици, емоционална интелигентност и грижа към природата.

„Първо искаме учениците да погледнат навътре към себе си, да развият социално-емоционалните си умения, а след това да изградят отношение към света около себе си“, пояснява моята събеседничка.

В училището функционират над 40 клуба по интереси – от театър, дебати и кино до „Екоприключенци“, „Забавна химия“ и роботика. Част от децата сами отглеждат растения в екологична градинка, други строят къщички за птици заедно с родителите си, а трети разработват екосъобразни препарати и научни проекти.

Един от последните ученически проекти дори печели право да бъде публикуван в научно списание на БАН. Разработката представлява екологичен препарат за пране, който не замърсява водата.

Особено впечатляващ е и подходът към училищната среда. Във фоайетата има шах, билярд, джаги и пространства за разговори, а в двора – фитнес площадка, тенис маси и класни стаи на открито. Целта е учениците да бъдат откъснати поне за малко от мобилните телефони и да общуват помежду си.

Сериозно внимание се отделя и на учителите. Средната възраст на педагогическия екип е под 50 години, а младите преподаватели преминават през специална едногодишна програма за наставничество. Участват и в редица обучения и курсове за повишаване на квалификацията си.

„Подбираме много внимателно хората, които стават част от нашия екип. Търсим мотивирани учители, които искат да се усъвършенстват и да развиват своите ученици“, обяснява директорката.

Преподавателите участват в национални и международни обучения, конференции и образователни форуми, а част от тях вече са преминали специализации в ЦЕРН и космическия лагер Space Camp в Турция. Но може би най-голямото признание за училището идва от самите ученици. Част от завършилите вече са се върнали като учители именно в СУ „Панайот Волов“.

„Това е най-голямото доказателство, че сме успели да създадем общност, към която децата искат да принадлежат“, казва Росина Инджева.

Вероятно точно в това се крие истинската сила на училището – не само в модерните технологии, иновациите и STEM проектите, а в умението то да се превърне в място, където учениците мечтаят, създават и вярват, че могат да променят света.

Атмосферата в училището оставя силно впечатление – модерна, динамична и различна от традиционната представа за класна стая. В коридорите се чуват разговори за проекти, идеи и предстоящи състезания, а учениците често остават в училище и след часовете, за да работят по свои разработки или да участват в клубовете по интереси. „Най-важното е, че децата идват с желание. Те усещат училището като свое място – място, където могат да бъдат себе си, да творят и да бъдат чути“, завършва директорката.

Успехите на учениците далеч не се изчерпват само с проектите и състезанията. В училището се наблюдава и все по-устойчива тенденция – младите хора избират да останат и да се развиват в България. По думите на Росина Инджева, едва малка част от възпитаниците продължават образованието си в чужбина, докато повечето избират български университети – от техническите висши училища във Варна и Русе до Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Академията на МВР и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Особено силна е връзката между училището и бизнеса в региона.

Шумен се развива като индустриален център, а компаниите все по-често търсят млади хора с умения в областта на автоматизацията, програмирането и роботизираните системи. Именно затова в СУ „Панайот Волов“ виждат професионалната паралелка по роботика не просто като нова специалност, а като реален мост между училището и бъдещите професии.

„Нашите ученици трябва да бъдат подготвени за света, който вече идва – свят на технологии, иновации и непрекъсната промяна“, категорична е Инджева.

Росина Инджева, директор:

„Работим на едносменен режим и това ни дава възможност да развиваме пълноценно заниманията по интереси. Учениците ни се занимават с наука, спорт, театър, кино, дебати, роботика и още десетки дейности. Опитваме се да ги откъснем от телефоните и да ги провокираме към реално общуване, работа в екип и споделени преживявания. За нас училището трябва да бъде общност, а не просто място за учебни часове.

Точно затова най-много ни отличават нашите ученици, защото тук те получават не само знания, а и възможност за личностно развитие, за изграждане на лидерски умения и увереност.

За нас е важно децата да бъдат пълноценни хора, а не просто ученици с добри оценки. Затова създаваме среда, в която могат да творят, да експериментират и да откриват своя потенциал.“