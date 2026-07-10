Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ открива в Добрич филиал за обучение на медицински сестри, реши Министерският съвет след решение на Академичния съвет на висшето училище и положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Във филиала ще се обучават 60 студенти в редовна форма

за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление „Здравни грижи“. Преподавателският състав ще бъде осигурен от Бургаския държавен университет и ще бъде допълван с кадри от региона.

Откриването на филиала е важна стъпка към осигуряване на повече здравни специалисти и подобряване на достъпа на хората от региона до качествени медицински услуги и е в резултат на доброто междуинституционално сътрудничество на местно и на национално ниво.

Положително становище за увеличаване броя на студентите в специалност „Медицинска сестра“ дава Министерството на здравеопазването.

Обучението ще се осъществява в аудитории, зали и специализирани кабинети, предоставени за база на Университета от Община Добрич, както и от акредитирано лечебно заведение и медико-социални структури на територията на областния град.

Ръководството на Бургаския държавен университет предвижда пълен достъп на студентите и преподавателския състав от филиала в Добрич до материално-техническите и информационните ресурси на висшето училище.