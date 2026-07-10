Повече от 52 млн. одобри Министерският съвет за сферата на предучилищното и училищното образование. От тях 31 160 993 евро са за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за децата и учениците в общинските детски градини и училища през 2026 г.

Средствата са предназначени за осигуряване на познавателни книжки за всички деца, записани в първа, втора, трета и четвърта възрастова група в общинските детски градини, както и за учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за учениците от I – XII клас в общинските училища. Финансирането се предоставя на общините съобразно броя на децата и учениците.

Над 5 млн. евро са предвидени за познавателни книжки за децата от всички групи в детските градини.

За първокласниците се предоставят над 2,4 млн. евро за учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници, а за второкласниците – над 3,7 млн. евро. За третокласниците са отделени над 1,7 млн. евро, а за четвъртокласниците – над 2 млн. евро, като средствата са за учебни помагала, одобрени в единна система с учебниците, както и за дозакупуване на учебници и електронно четими учебници в случай на увеличаване на учениците.

Осигурено е и финансиране за учебници и електронно четими учебници по общообразователни предмети за учениците от V и VI клас, без учебниците по история и цивилизации за V клас и без учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас, които са на стойност над 10,4 млн. евро. За същите класове са предвидени и средства за дозакупуване на учебници по история и цивилизации за V клас и компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.

За VII клас са предвидени над 1,1 млн. евро за учебници и електронно четими учебници по компютърно моделиране и информационни технологии, както и за допълнителни учебници и електронно четими учебници по останалите предмети при увеличаване на учениците.

Одобрено е също финансиране в размер на над 4,6 млн. евро за учебни помагала по чужд език за учениците от VIII до XII клас, както и възможност за допълнително закупуване на учебници и електронно четими учебници за тези класове при необходимост.

Предвидени са средства и за осигуряване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания и др.

Над 22 млн. евро за работа с деца и ученици от уязвими групи

Министерският съвет одобри и изплащането на 22 028 366 евро за общински детски градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи. С тях ще се финансират 495 общински детски градини с 39 401 деца и 1032 общински училища със 164 002 ученици през 2026 г.

Средствата могат да бъдат използвани за назначаване на образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя, както и за възнаграждения за служители, включени в екипите за обхващане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Възможно е да се заплаща и провеждане на допълнителни часове по български език.

Средствата са и за наемане на персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от образователната система на децата и учениците от уязвими групи.

Повече от 240 000 евро за подкрепа на приобщаващата среда в детски градини

Правителството одобри и финансиране в размер на 242 157 евро за създаване и поддържане на приобщаваща и сигурна образователна среда в детски градини. Средствата се отпускат по Националната програма на МОН „Приобщаваща и сигурна образователна среда“.

С гласуваното финансиране 61 детски градини ще имат възможност да работят допълнително с над 8200 деца за подобряване на тяхната емоционална интелигентност, съпричастност и поставяне на лични граници. Предвидени са обучения и за над 780 педагогически специалисти. Подкрепа ще получат и над 12 000 родители чрез различни общностни инициативи, тематични срещи и събития.

Одобреното финансиране се отпуска по бюджетите на 34 общини, като необходимите средства са предвидени в рамките на изпълнението на националната програма.

Програмата насърчава създаването на съвременна образователна среда, която осигурява качествено образование и ефективна подкрепа за децата.