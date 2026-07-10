„Вие сте пазители на традициите и пример за активна гражданска позиция“, каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, която се срещна с ученици и студенти от България и Румъния по инициатива на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“.

Зам.-министър Панчева приветства младите хора и им благодари за активността, както и за усилията на техните учители и родители, които ги подкрепят. Д-р Панчева подчерта, че за МОН младежите са ценен пример с качествата, които проявяват – патриотизъм, отговорност и активна гражданска позиция.

„Вие сте сред хората, които ще променят света. Вашият пример дава смисъл на нашата работа и ни мотивира да полагаме още повече усилия в подкрепа на младежите“, каза д-р Панчева.

По време на разговора

учениците и студентите поставиха редица въпроси, свързани с развитието на образованието.

В дискусията младежите проявиха интерес към това как образователната система ще се адаптира към бързото развитие на технологиите и изкуствения интелект и как младите хора ще бъдат подготвени за професии на бъдещето.

Те поставиха и въпроси за връзката между професионалното образование, висшето образование и реализацията на пазара на труда. В отговор заместник-министърът подчерта, че образователната система е изправена пред редица предизвикателства.

„Днес ние трябва да подготвяме учениците за професии, които все още дори не съществуват“, каза д-р Таня Панчева.

По думите й това изисква

внимателни и отговорни решения, чието въздействие върху пазара на труда ще се усети след години.

Зам.-министър Панчева отбеляза, че МОН вече предприема стъпки в тази посока чрез актуализиране на Списъка на професиите в професионалното образование така, че подготовката да бъде по-широкопрофилна и да дава възможност за по-лесно адаптиране към променящите се изисквания на пазара на труда.

Наред с това се работи и по осъвременяване на учебните програми,

за да отговарят на новите технологии и на уменията, които ще бъдат необходими на младите хора през следващите години.

В края на дискусията заместник-министър Панчева насърчи участниците да продължат да бъдат активни, да пазят българските традиции и да продължават да бъдат пример за своите връстници.

В срещата участваха младежи от Сдружение „Младежки гвардейски отряди“, водени от председателя на организацията д-р Денислава Ангелова. Включиха се близо 30 младежи и петима ръководители от България и Румъния – ученици, студенти, млади лидери, доброволци и представители на младежки организации, активно ангажирани с темите за образованието, гражданското участие, демократичните ценности и международното сътрудничество.

Младежите от Румъния са участници в международен обмен по програма „Еразъм+“. Основната цел на посещението е да се запознаят отблизо с дейността на Министерството на образованието и науката и с ролята на държавните институции при формирането и реализирането на образователните политики.