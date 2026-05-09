Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри, съобщават от Пресслужбата на Министерския съвет.

За началник на политическия кабинет на премиера е назначен Николай Копринков.

Сред новите назначения е и доц. д-р Ася Панджерова, която поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката.

Тя е преподавател в УНСС, в Катедра „Икономика на туризма“. Автор е на няколко книги и учебни ръководства.