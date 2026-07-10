За поредна година специалност „Право“ е посочена на първо място от най-много кандидати-студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това става ясно от обявения първи етап на класирането за учебната 2026/2027 г. На второ място отново е „Психология“, а третото заема специалността „Медицина“, която измества от него „Международни отношения“.

На следващите места кандидатите са поставили специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (задочно обучение), „Софтуерно инженерство“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (редовно обучение), „Журналистика“, „Международна търговия и инвестиции“, „Международни отношения“ и „Английска филология“.

Общо 9960 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище.

Преди година те бяха 10 100.

Приети на първи етап от класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение през тази година са 6084 от кандидатите. Сред тях са 38 лауреати и 24 първенци на национални олимпиади и състезания.

От Софийския университет припомнят, че в срок от 10 до 17 юли 2026 г. включително класираните от първия етап кандидати имат няколко възможности. Първата е да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващия етап.

Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират оригинал на диплома за средно образование и попълнят декларация за участие в следващия етап на класиране за по-предна желана специалност.

Класирани от първия етап кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващото класиране, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел „Студенти“ на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително.

Вторият етап на класиране се извършва на 21 юли 2026 г.

В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти.

Срокът за записване е от 22 до 31 юли 2026 г. включително. Резултатите от това класиране са окончателни.