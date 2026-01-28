Всички новоприети I курс студенти в професионално направление „Металургия“ от учебната 2025/2026 г. ще бъдат освободени от семестриални такси, реши Министерският съвет с промяна в ПМС 283 от 2021 г. за приемане на Списъка на професионални направления и защитени специалности по Закона за висшето образование.

Изменението е породено от стратегическото значение на отрасъл „Металургия“

за икономиката на страната и необходимостта от осигуряване на достатъчен брой висококвалифицирани специалисти. В същото време, необходимостта от заплащане на семестриални такси прави приема затруднен и малък въпреки традиционно проявения интерес, актуалността и перспективите за реализация.

Досега в защитените попадаше само специалност „Металургия“ – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след придобита бакалавърска степен.

Към момента обучение по специалности от ПН „Металургия“ се извършва единствено в Химикотехнологичния и металургичен университет в София. По предварителна прогноза предложеното изменение ще обхване около 140 студенти в ХТМУ – 48 в редовна и 92 в задочна форма на обучение.

Със свое решение Министерският съвет включи в Списъка на защитените специалности и четири нови позиции. По искане на Софийския университет в него се включва специалност „Италианска филология“ поради драстично намаляване броя на студентите и недостига на специалисти, владеещи италиански език.

Защитени стават и три специалности

от направление „Музикално и танцово изкуство“ – „Дирижиране на народни състави“ (ОКС „Магистър“ след средно образование, ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“), „Дирижиране на народен хор“ (ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“) и „Дирижиране на народен оркестър“ (ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“). Целта е да се подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на българското музикално и танцувално изкуство.

На брифинг в МС министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отбеляза,

че сектор „Металургия“ е един от най-големите в България, като формира близо 9% от брутната добавена стойност от страната.

Той припомни, че МОН и Министерският съвет провеждат в последните над 8 години редица политики за обвързване на приема и финансирането в системата на висшето образование с потребности на пазара на труда и бъдещите потребности на обществото.

„Търсенето на образование понякога се разминава с потребностите на пазара на труда. Затова увеличаваме приема в едни професионални направления и го намаляваме в други“, коментира той.

Министър Вълчев отбеляза още, че се увеличава приемът в професионалните направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда – преди всичко инженерно-технически, природно-математически, но и аграрни и хуманитарни науки с недостатъчен брой студенти.

И допълни, че МОН стимулира приема в приоритетни професионални направления с допълнителни стипендии. Финансират се и защитени специалности.