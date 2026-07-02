Три български висши училища присъстват тази година в публикуваната в края на юни осма класация Impact Rankings 2026 на Times Higher Education. Това са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет в София и Тракийският университет в Стара Загора.

Софийският университет за седма поредна година попада в групата 401 – 600 място,

съобщават от най-старото ни висше училище. Другите два български представителя са класирани в групата 1001 – 1500 място.

В класацията за 2025 г. са включени Софийският университет (401 – 600), ТУ – София (1501+), и Икономическият университет във Варна (1501+). Година по-рано България бе представена от четири висши училища – Софийския университет (401 – 600), МУ – София (801 – 1000), Тракийския университет (1001 – 1500) и Икономическия университет във Варна (1501+).

Тази година в класацията са оценени 1646 университета от 116 страни и територии в 17 индивидуални таблици за Целите за устойчиво развитие на ООН и една обща класация.

Тя е единствената глобална класация, измерваща начина, по който институциите в световен мащаб напредват в съответствие с тези цели. Рейтингът за въздействие върху устойчивостта оценява постиженията на университетите в изпълнение на 17-те глобални цели на ООН за устойчиво развитие.

Класираните университети се отличават с изграждането на международни партньорства, които подкрепят устойчивото развитие. Чрез съвместни изследвания, споделени знания и мобилизиране на ресурси те улесняват глобалните мрежи, които подобряват технологичните възможности, финансовата подкрепа и съгласуването на политиките за устойчиво развитие.

Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области – научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Софийският университет е класиран в 12 от общо 17 цели, като запазва позициите си.

Той попада в групата 101 – 200 място в „Равенство между половете“, 201 – 300 в „Подводен живот – опазване на водните ресурси“, 301 – 400 в „Партньорство за устойчиво развитие“, „Достъпна и чиста енергия“, „Климатични промени“, „Живот на земята – опазване на биоразнообразието“ и „Устойчиви градове и общности“, 401 – 600 в „Достоен труд и икономически растеж“, „Индустрия, иновации и инфраструктура“, „Правосъдие и институции“ и „Качествено образование“, и 601 – 800 в „Здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието“.

В тазгодишната класация на първо място е класиран Университетът на Манчестър (Великобритания).

Втори се нарежда Университетът „Грифит“ (Австралия), а трети е досегашният четирикратен водач Western Sydney University (Австралия). В топ 10 попадат още Queen`s University (Канада), Universiti Sains (Малайзия), Hanyang University (Южна Корея), Hokkaido University (Япония), Universiti Kebangsaan (Малайзия), Institut Agro (Франция), National Taiwan University (Тайван) и University of Alberta (Канада).

В анализа към класацията се отбелязва, че тъй като Целите за устойчиво развитие на ООН се превръщат в приоритет за страните с по-ниски доходи, държави като Малайзия, Филипините и Индия намаляват разликата с по-богатите конкуренти, макар доминацията на техните висши училища да продължава.

Например страните с високи доходи заемат 34 от първите 50 места, но това е спад спрямо 39 през миналата година.

Средният резултат за страните с високи доходи е 72,4, което бележи намаление с две точки спрямо предходната година. В същото време, 16-те страни с ниски доходи увеличават средния си резултат от 45,5 на 49,5 т.

Продължава и възходът в представянето на университети от Азия – за първи път те съставляват мнозинството (28) от първите 50 институции в класацията при 22 година по-рано и 12 през 2024 г. Представителите на Европа в тази група са 7 (спад от 9), на Северна Америка – 6 (спад от 8), на Океания – 8 (спад от 11), на Африка – 1 (непроменен). Най-добрата латиноамериканска институция – мексиканската Tecnologico de Monterrey, е в група 101 – 200.

Налице е и ръст в представянето от Централна Азия, като Държавният университет в Баку пробива в топ 200, а девет на всеки 10 узбекски и казахстански университета подобряват позицията си.

През 2026 г. Филипините имат най-много университети в класацията за 2026 г. – 160. Нови страни в рейтинга тази година са Мали, Никарагуа, Нигер и Таджикистан.

„Изглежда, по-скоро сме свидетели на разпръскване на капацитет, отколкото на фундаментална промяна в лидерството. Системите с високи доходи все още доминират, но относителното им предимство се стеснява, тъй като другите наваксват“, коментира проф. Футао Хуанг от Изследователския институт за висше образование към Университета в Хирошима, цитиран в анализа на Times Higher Education.

По думите му държави като Малайзия показват как целенасоченото финансиране, стратегиите за интернационализация и управлението, основано на изпълнение, могат да се превърнат в измеримо въздействие върху Целите за устойчиво развитие.