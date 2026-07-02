Отборът на Техническия университет – София, печели бронзово отличие, а екипите на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – Чепеларе, се класират на пето място в своите категории във финала на тазгодишното издание на „Шел Екомаратон“, проведен в Полша, съобщават от компанията, спонсор на надпреварата, цитирани от БТА. В състезанието се включват 130 отбора от цяла Европа, които представят проектираните и конструираните от тях автомобили, създадени да изминат максимално разстояние с минимално количество енергия.

Отборът TUS Team от ТУ – София, достига до призовото място в категория „Градски тип“ с водородна горивна клетка.

А екипите BLUE-EV от ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ – Чепеларе, и ElectRU от Русенския университет завоюват петите места съответно в категориите „Прототип“ с електрическа батерия и „Градски тип“ с електрическа батерия.

Тази година България е представена в състезанието на пистата „Силезия ринг“ от рекордните 8 отбора,

като всички записват силно представяне в своите категории. Така BLUE-G от ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ – Чепеларе, завършват осми, AVTOMOBILIST от Русенския университет се класира 13-и, Flashteam от Професионалната техническа гимназия „Никола Василиади“ в Габрово завършва 21-ви, Spirit of the Valley от Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък – 22-ри, а Mehano Racing Team от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас заема 24-та позиция.

Българските отбори се състезават в категориите „Градски тип“ и „Прототип“ с автомобили, задвижвани с електрическа батерия и водородна горивна клетка. Участниците ни демонстрират решения, които все по-често намират място и в автомобилната индустрия – ултралеки конструкции, интелигентни системи за управление, телеметрия в реално време, оптимизация чрез изкуствен интелект и водородни технологии.

Например русенският отбор ElectRU почти удвоява постижението си спрямо миналогодишното издание на състезанието, а дебютантите BLUE-G и Flashteam още при първото си участие успяха да се наредят преди редица по-опитни европейски отбори, потвърждавайки високото ниво на подготовка на българските ученици и студенти.