Битовите условия на работното място често са сред основните теми, които служителите посочват, когато говорят за възможности за подобряване на трудовата среда.

Тези условия не са въпрос единствено на добра воля от страна на работодателя – законодателството поставя конкретни изисквания, които трябва да бъдат изпълнявани.

Работодателят е длъжен да осигури подходяща и безопасна среда за труд, а при неспазване на нормативните правила може да понесе както административна, така и финансова отговорност, ако контролните органи установят нарушения. Когато се говори за условия на труд, обикновено се има предвид най-вече опазването на здравето и безопасността на работниците и служителите. Обхватът на тези изисквания е широк – от хигиената в работните помещения, през осветеността и нивата на шум, до ергономичността на работното място, включително височината на стола, бюрото или работния плот, както и настройките на монитора при работа с компютър или други видеодисплеи.

Наред с общите изисквания към работната среда, които се отнасят до всички работещи, съществуват и специални правила, насочени към жените. На практика, тези разпоредби често остават непознати или не се прилагат в достатъчна степен. Те предвиждат осигуряването на специално обособени помещения за хигиена и лична грижа на жените, както и помещения, предназначени за почивка на работничките и служителките.

Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени се откриват и обзавеждат в предприятията, в които работят 20 и повече жени.

Стаята за лична хигиена на жените се състои от:

приемна , в която има съблекалня с площ, не по-малка от 6 кв.м, умивалник, сешоар или салфетки за индивидуално ползване, столове, огледало, закачалка, шкаф с лигнин и дамски превръзки и др.;

процедурна с индивидуални кабини:1 кабина при брой на жените в предприятието до 300 на смяна, а над 300 – по 1 кабина плюс на 200 жени; всяка кабина трябва да има площ, не по-малка от 3,0 кв.м, и да е обзаведена с хигиенен ръчен душ;

тоалетна – подът и стените на кабините трябва да са облицовани с теракотни, съответно с фаянсови плочки; във всяка кабина на височина 10 см се поставят две стъпенки от цимент и облицовани с плочи с разстояние помежду им 40 см; по средата между задния край на стъпенките се поставя подов сифон; подът трябва да бъде леко наклонен към отвора на сифона за оттичане на водата.

Всяка кабина и тоалетна трябва да бъдат снабдени с кофа с педал за отпадъците. В кабините трябва да има течаща топла и студена вода, която да отговаря на БДС 2823-67.

Стаята за почивка на бременните жени е с площ, не по-малко от 8 кв.м, и се обзавежда с:

твърда кушетка, покрита с гладка мушама (една на 5 бременни);

шкаф с чаршафи за индивидуално ползване от всяка бременна;

масичка или нощно шкафче;

чешма с топла и студена вода;

най-малко 2 стола;

чаши за вода.

Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени трябва да бъдат една до друга. Те се откриват в помещения, които не са изложени на производствени вредности и замърсяване.

В стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени се осигуряват отопление и осветление в съответствие с хигиенните норми.

Ръководителят на предприятието организира обзавеждането, комплектуването и откриването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени и осигурява редовното им снабдяване с необходимите материали, определени от здравния работник, обслужващ жените, и от профкомитета.

Здравните и профсъюзните органи на предприятието упражняват контрол за откриването, обзавеждането, поддържането и използването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени.

Забраняват се пушенето и употребата на алкохол в стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени, както и използването им за други цели.

Справка:

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени