С програма „Научи българското…“ смолянският Регионален исторически музей „Стою Шишков“ организира Лятна школа „Ваканция в музея“ за деца от 6 до 12 години. От 13 до 24 юли Музеят ще се превърне в привлекателно средище за подрастващите от Смолян, в което те ще могат да посещават интересни форми с полезни занимания за тяхната възраст през ваканционните дни.

Занятията се провеждат в пет модула, включващи различна тематика,

като „Музейни богатства“ „Мънистена красота“, „Горски приказки разказват Родопите“, „Изкуство и традиции“, „Здравни беседи“, „Музейни игри“, „Традиции и съвременност“, „Фотосесия“, „Ние сме войници“. Предвидени са творчески ателиета, съобразени с възрастта на децата, като материалите за работа се осигуряват от организаторите.

Любопитен и атрактивен е модулът „Ние сме войници“, предвиждащ гостуване на 101. алпийски полк – Смолян. Със съдействието на специалисти от РИМ „Стою Шишков“ и военнослужещи по-големите деца ще могат да разгледат музея на полка и да се запознаят с военна техника. Ще научат интересни факти за освободителите на Родопите, ще получат знания за катеренето, стрелбите, войнишкия лагер и военнополевата кухня.

Лятната школа „Ваканция в музея“ се осъществява в партньорство с Община Смолян, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Общината, Регионалната здравна инспекция – Смолян, и 101. алпийски полк.