Второто издание на Националния ученически кинофестивал „Ученически обектив“ събра 58 училищни екипа от 20 населени места. Тази година във форума се включиха и възпитаници на български неделни училища от Франция, Испания и Молдова.

Организатори на събитието са 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София и Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на събитието и осигури 21 индивидуални награди за участниците.

Официалното награждаване на отличените ученици и учители се проведе в Театрално–информационния център на училището домакин.

Събитието откри директорът на са 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София д-р инж. Веселин Стефанов. Той поздрави участниците и гостите на кинофестивала.

„Този форум е форум на знанието“, каза началникът на РУО София-град д-р Елеонора Лилова. Тя изтъкна нуждата от такъв тип фестивали, които дават поле за изява за творческия поглед и креативност на учениците.

„Думите имат голяма сила, но е далеч по-трудно да изразиш през обектива какво мислиш. За това е нужно да имаш много добре развити социално-емоционални умения“, посочи още тя.

На откриването на Фестивала присъства и директорът на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ Емил Спахийски.

„Филмът е път. Не правете филми, за да получавате награди или отличия, а приемайте работата по тях като все едно отваряте нова врата и срещате ново предизвикателство всеки път“, обърна се той към участниците.

Пожела им никога да не се отказват от това, в което вярват, и да не спират пред трудностите, които неминуемо ще срещат.

Емил Спахийски не пропусна да поздрави и организаторите домакини в лицето на екипа на 51. СУ и посочи, че е много щастлив, че в последно време Издателството работи с тях изключително ползотворно по различни инициативи. „Ще продължим да го правим и в бъдеще“, каза още той.

На събитието присъстваха още Венцислав Генков – заместник-директор на Национално издателство „Аз-буки“, Надежда Славова – директор на Международния фестивал на анимационния филм „Златен кукер“, Боряна Пунчева – актриса, режисьор и сценарист, и други.

В категория „Игрален филм“ на първо място се класира късометражният филм „ИРА“ на ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Симеон Радев“ в Перник.

Второто място с почти еднакъв брой точки си делят лентата „Изгубена“ на възпитаниците от Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ в Стара Загора и „Последен миг“ на учениците от Българското неделно училище към Научното дружество на българистите в Република Молдова.

На трето място се класира филмът „Цветовете на несъвършенството“ на възпитаниците от 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София.

Индивидуалната награда в категорията „Игрален филм“ за „Най-добра мъжка роля“ отиде при Рикардо Иванов от 2. СУ „Проф. Никола Маринов“ – Търговище, за филма „Изпит“, а за „Най-добра женска роля“ – при Ралица Коева от Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ в Стара Загора за лентата „Изгубена“.

Учениците от 51. СУ Кристиан Божинов и Николай Петров взеха отличието за „Най-добър сценарист“ за филма си. „Тетрадката“.

Призът за „Най-добър монтаж“ отиде при Йоана Ристас от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив за филма „Къртицата“.

Наградата „Най-добър оператор“ грабна Магдалена Ненова (ПГД „Елисавета Вазова“, София) за „Строй“, а за „Визуални ефекти“ – екипът от 51. СУ за филма „Цветовете на несъвършенството“ – Ева Дянкова, Лора Маркова, Катерина Пенчева и Стефан Атанасов.

Специалната награда за визуални ефекти при монтажа взеха Ева Дянкова, Лора Маркова и Катерина Пенчева от 51. СУ за „Цветовете на несъвършенството“.

Първо и второ място в категория „Анимационен филм“ са за учениците от 7. СУ „Найден Геров“ във Варна за две различни ленти – „Закуска с препятствия“ (първо място) и „Transformers Annihilation“ (второ място). На трето място се класираха учениците от Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ в София с „Нещото в съня ми“.

Индивидуалните награди в тази категория отидоха при Мария Виктория Дашева от ПГД „Елисавета Вазова“ в София за лентата „Параолимпиец“ („Най-добър сценарист“), Белослава Стойчева Стойчева от 7. СУ „Найден Геров“ във Варна за „Закуска с препятствия“ („Най-добър аниматор“) и Евгени Миленов Станкулов от ПГД „Елисавета Вазова“ в София за „Нещото в съня ми“ („Най-добър озвучител“).

В категорията „Документален филм“ най-много награди отидоха при екипа от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил. Те се класираха на първо място с филма „(Не)познато краище – 2“. Учениците получиха и цели четири индивидуални отличия в тази категория.

Виктор Валентинов взе индивидуалния приз за „Най-добра режисура“ и заедно с Иво Джерменски и Гуидо Галени –наградата за „Най-добри екранни разказвачи“. И наградите не спират дотук. Гундо Галени грабна още две индивидуални отличия, а именно – „Най-добър монтаж“ и „Операторско майсторство“.

На второ място в категорията „Документален филм“ се класират два ученически екипа – учениците от СУ „Н. Й. Вапцаров“ в Сливница с филма „Сенките на Април“ и възпитаниците от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив с „Легенди за Пловдив“.

Третото място е за учениците от Първа българска гимназия в Париж за филма „Париж е туй, не е играчка“.