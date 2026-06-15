Детска градина „Пчелица“ в Казанлък има свой химн, създаден от музикални педагози и изпълняван от децата, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Вокалната група е част от заниманията по интереси, които се осъществяват по проект „Силен старт“ на Министерството на образованието и науката.

Песента се казва „Eлате в Пчелица“ и звучи при празнични събития и тържества в образователната институция.

Текстът и музиката са на музикалния ръководител Румелия Христова, а аранжиментът – на Георги Гарчов.

Записът на химна е реализиран с участието на възпитаниците от вокалната трупа, в която са включени 17 деца от всички групи на детската градина.

За първи път химнът „Елате в Пчелица“ прозвуча на 20 май 2026 г. по случай Международния ден на пчелите.

Химнът ще се изпълнява при откриване на нова учебна година и посрещане на децата от първа група, на Празника на Казанлък, при вдигане на знамето на града в двора на детската градина, при изпращане на децата от подготвителна група от детската градина и при други тържествени и празнични поводи.

Освен групи за занимания по интереси

детската градина участва и в други дейности, насочени към ефективно приобщаване на децата към предучилищното образование.

Сред тях са включването на родители на деца от уязвими групи в открити моменти в детската градина, организиране на благотворителни събития, спортни състезания и др.

С финансиране по „Силен старт“ се осъществява и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование, както и допълнителни обучения по български език. От самото начало на стартиране на проекта са назначени психолог, логопед и помощник на учителя, които активно подпомагат процеса на допълнителна подкрепа на децата със СОП. Екипът на градината, ръководен от директора Надежда Цочева, смята, че съвместната работа на екипа от специалисти води до успешна интеграция на децата със СОП и те стават активни участници в детската група.

През учебната 2024 – 2025 и 2025 – 2026 г. е осигурено обучение на 16 деца със СОП чрез 30 допълнителни пакета в съответствие с потребностите на конкретното дете.

В ДГ №18 „Пчелица“ се обучават 181 деца, разпределени в седем групи – пет в Казанлък и две във филиала в село Бузовград. Екипът ѝ работи по проект „Силен старт“ още от неговото стартиране преди две години, като до момента е подкрепена с близо 82 000 евро.

Проект „Силен старт“ се реализира от МОН и е финансиран по Програма „Образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общо 1550 детски градини и училища с предучилищни групи в цялата страна получават подкрепа за различни дейности и инициативи, свързани с приобщаващо образование и ранна детска грижа, както и за назначаване на специалисти и подобряване на образователната среда.