Вторият национален фестивал за ученическо късометражно кино „Ученически обектив“ 2026 очаква своите участници, съобщават за „Аз-буки“ организаторите от столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ и Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Целта на Фестивала е насърчаване на креативността и работата в екип между ученици и учители, развитие на уменията за създаване на филмово съдържание, повишаване на интереса към изкуството и използването на различни софтуери, техника и свободно разпространявани музика, снимков и видео материал, както и утвърждаване на вярата в собствените неограничени възможности.

В надпреварата могат да се включат ученици от VIII до XII клас в екип с учител, които имат история и искат да я разкажат чрез обектива.

Допуска се и участие на ученически екип без учител, но трябва да се посочи кой е продуцентът на филма. От едно училище могат да участват неограничен брой екипи и да се изпращат филми за всяка категория без ограничение на броя. Могат да участват и екипи от ученици от различни училища.

Конкурсната програма се провежда в три категории – документален филм (5 – 20 минути), игрален филм (5 – 20 минути) и анимационен филм (2 – 5 минути).

Изпращаните за участие в надпреварата филми трябва да са създадени през учебната 2024/2025 или 2025/2026 г. и да не са участвали в предишно издание на Кинофестивала.

При създаването на филма не се допуска използване на изкуствен интелект. Освен това лентите не трябва да са продукция на външни за училищата формации за работа с ученици, като клубове, студиа, културни домове и др.

Регистрацията за участие е до 31 март 2026 г. тук

o Регистрация на филм за категория: ИГРАЛЕН ФИЛМ

o Регистрация на филм за категория: ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

o Регистрация на филм за категория: АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

Крайният срок за изпращане на филмите е 30 април 2026 г.

Оценяването ще се проведе през май 2026 г. онлайн от жури от професионалисти от филмовата индустрия в България. Във всяка категория ще бъдат присъдени I, II и III място. Ще бъдат връчени и индивидуални награди за най-добър сценарий, най-добра режисура, най-добра актьорска игра (дамска и мъжка), най-добър монтаж, както и специална награда за използване на ефекти. Призьорите ще получат грамоти, сертификати за участие и тематични предметни награди.

Официалното награждаване е планирано за 12 юни 2026 г. в София, като мястото на провеждането ще се уточни допълнително.

Повече подробности за регламента, финансовите условия за участие и сроковете на Втория национален ученически кинофестивал „Ученически обектив“ са достъпни на интернет страницата на Фестивала.

В първото издание на ученически кинофестивал „Ученически обектив“ се включват 81 екипа от 51 училища от 23 населени места, които представят 45 игрални, 26 документални и 10 анимационни филма. Творбите са оценени от представители на БНТ и Нов български университет.

В категория „Игрален филм“ най-добрите ленти са дело на екипи от 2. СУ „Проф. Никола Маринов“ – Търговище, от Софийската гимназия по строителство и архитектура „Христо Ботев“ и ЧСУ „Аз съм българче“ – Варна.

В категория „Документален филм“ са отличени представителите на ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“ – София, на СУ „Стоян Заимов“ – Плевен, и на НПГПТО „М.В. Ломоносов“ – София.

В категория „Анимационен филм“призьори стават два екипа на 7. СУ „Найден Геров“ – Варна, и един от столичната ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“.