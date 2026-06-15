Над 290 участници събра регионалният форум за иновации в образованието в Бургас под надслов: „Двигателят на времето – иновации, които движат образованието напред“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

„Форумите за иновации в образованието са специална педагогическа работа, при която учители помагат и подкрепят учители и е нужно университетите да опишат опита на успешните иновации и те да бъдат включени при обучението на учителите”.

Това каза по време на събитието д-р Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката и председател на Комисията за иновативните училища.

Тя отбеляза, че е време да се отличат иновациите, които могат да се приложат в другите училища, като се въведе индекс за иновативност.

По думите й Националната програма „Иновации в действие“, по която се организират този тип форуми, насърчава иновациите в образованието, споделянето на успешни практики и изграждането на професионални общности между училищата в страната

По време на форума, в който участваха директори, учители, ученици, експерти от РУО и МОН, както представители на бизнеса, бяха представени педагогически практики от различни образователни етапи и професионални направления.

Споделени бяха успешни модели за прилагане на изкуствен интелект в обучението, STEM образование, проектно-базирано обучение, социално-емоционално учене, дигитализация на образователния процес и приобщаващо образование.

Сред акцентите в програмата бяха академична лекция, посветена на културата на въвеждане на иновации в образованието, демонстрации на интегрирани STEM уроци,

тематични работилници за създаване на дигитални продукти с помощта на изкуствен интелект,

виртуални образователни среди и интерактивни обучения за развитие на ключови компетентности.

Участниците имаха възможност да се включат и в дейности, насочени към социално-психологическата подкрепа на ученици и педагогически специалисти и към изграждането на умения за справяне с кризисни и критични ситуации в образователна среда.

Представени бяха и добри практики, свързани с финансовата грамотност, предприемачеството, ранното развитие на дигитални умения, обучението чрез преживяване, работата с ученици със специални образователни потребности и използването на съвременни технологии за повишаване на мотивацията и ангажираността на учениците.

В рамките на дискусия „Истории на успеха – от училищния двор до световния пазар“ бе споделена визията на бизнеса за връзката между образованието и пазара на труда, професионалната реализация на младите хора и възможностите за сътрудничество между училищата и работодателите.

Сред официалните гости на форума, чийто домакин беше Професионалната гимназия по транспорт в Бургас, бяха заместник-областният управител Георги Маджаров, началникът на Регионалното управление на образованието Валентина Камалиева, представители на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и др.