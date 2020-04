Европейската комисия обяви своето решение, че продължава сертификата на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с логото HR Excellence in Research до 23 март 2023 г.

Сертификатът е доказателство, че институцията предлага и гарантира стимулираща и благоприятна работна среда за изследователите в него. Това съобщават от висшето училище.

Поредното международно признание за ВСУ „Черноризец Храбър“ е резултат от успешното представяне по време на посещението на експерти оценители от ЕК. Визитата е била на 10 октомври 2019 г. Заключението на оценителите е, че са положени грижи за хармонизиране дейността на институцията с принципите на Хартата и Кодекса на учените. Предоставените изчерпателен доклад самооценка и план за действие, както и демонстрираният напредък по време на визитата отговарят на всички изисквания, за да се продължи използването на знака HR Excellence in Research през следващите 3 години.

ВСУ „Черноризец Храбър“ е носител на знака HR Excellence in Research от януари 2012 г. Той се присъжда от Генералната дирекция „Изследвания и иновации“ на ЕК на изследователски организации, които приемат и изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.