1) доц. Ольга Барабаш, 2) доц. Антония Пенчева

1) Пензенский государственный университет – Пенза (Россия)

2) Университет национальной и мировой экономики – София (Болгария)

https://doi.org/10.53656/for21.62inte

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования в русском и болгарском языках интернационализма «аванс», образованного на базе французского «avance». Путем сопоставления актуального семантического объема понятия «аванс» в русском, болгарском и французском языках выявляются национально специфичные компоненты значений соответствующих лексических единиц; устанавливается корреляция вторичных значений, зафиксированных в исследуемых славянских языках, с набором лексико-семантических вариантов исходного слова французского языка. Авторы приходят к выводу, что для перевода интернационализма «аванс» с русского на болгарский язык в определенных контекстах требуется стратегия конкретизации, в то время как при обратном переводе необходима стратегия генерализации.

Ключевые слова: семантика; терминология; лексикография; перевод; межъязыковые соответствия; семантическая эквивалентность.