1) Проф. д.п.н. Жадько Н.В., 2) акад. Безруких М.М.

1)МГПУ – Москва (Россия)

2)Институт возрастной физиологии – Москва (Россия)

https://doi.org/10.53656/for21.63funk

Аннотация. В статье с позиций деятельностного, системного и компетентностного подходов рассматривается структура функциональной грамотности как условие ее формирования и оценки сформированности. Рассматриваются компетенции как единицы речевой деятельности. Различаются soft skills и hard skills. Предлагается авторская модель структуры функциональной грамотности как речевой деятельности, продуктом и предметом которой является текст.

Ключевые слова: функциональная грамотность; элементарная грамотность; текст как предмет и продукт речевой деятельности; речевая деятельность; характеристики текста; компетентностный подход; деятельностный подход; речевая деятельность; компетенция; soft skills; hard skills