Dr. Maya Padeshka

Università di Sofia

Università di Napoli “L’Orientale”

https://doi.org/10.53656/bel2024-4s-6

Abstract. Il testo declina le sfide e l’importanza della presenza della letteratura bulgara nel contesto universitario estero. Le risorse esistenti e le pratiche accademiche vengono riviste e rivalutate. L’accento è posto sulla presentazione della letteratura bulgara nel quadro dei lettorati di lingua, letteratura e cultura bulgara, dove la letteratura acquisisce importanza, in quanto è una risorsa con ampie funzioni.

Infine, viene proposta un quadro metodologico per lavorare su un testo specifico (memorie), collegando la Bulgaria e l’Italia, in particolar modo – la Bulgaria e Napoli.

Parole chiavi: letteratura bulgara, didattica, lingua bulgara, memorie, Grand tour

Отвори пълния текст