Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се изкачва с 200 места в тазгодишното издание на престижната класация Impact Rankings на Times Higher Education (THE).

Най-старото ни висше училище е класирано

в групата 401 – 600 място сред 1963 университета в света,

което е най-високата позиция в шестте поредни участия в класацията. През предходните две години Софийският университет беше в групата 601 – 801 място.

За изготвяне на крайната класация тази година се оценени общо 2152 университета от 125 държави. Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие.

Софийският университет е класиран в 11 от 17 цели, като

значително подобрява класирането си независимо от увеличения брой участници.

Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области – научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Софийският университет заема 101 – 200 място в направленията „Достъпна и чиста енергия“ и „Климатични промени“, 201 – 300 – в „Правосъдие и институции“, 301 – 400 – в „Равенство между половете“, „Устойчиви градове и общности“, „Подводен живот – опазване на водните ресурси“ и „Живот на земята – опазване на биоразнообразието“, 401 – 600 – в „Качествено образование“, „Достоен труд и икономически растеж“ и „Партньорство за устойчиво развитие“, и 801 – 1000 място – в „Здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието“.

Тази година в класацията попадат още

Медицинският университет в София (801 – 1000 място), Тракийският университет (1001 – 1500 място) и Икономическият университет във Варна (1501+ място). МУ – София, беше в същата група и в класацията през 2023 г. Икономическият университет във Варна бе в класацията през 2022 г., когато попадна в групата 1000+. За Тракийския университет това е първо влизане в рейтинга.

В тазгодишната класация на първо място за трета поредна година е Western Sydney University (Австралия), следван от University of Manchester (Великобритания) и University of Tasmania (Австралия), които поделят второто място. В топ 10 попадат още Aalborg University (Дания), RMIT University (Австралия), University of Alberta (Канада), UNSW Sydney (Австралия), Queen’s University (Канада), Arizona State University (Tempe, САЩ) и University of Exeter (Великобритания).

Най-високо класираният нов университет е френският Institut Agro, който заема 21-ва позиция. Индия пък е страната с най-много представители в таблицата – общо 96.