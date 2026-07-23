Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в Дъблин в рамките на Ирландското председателство, съобщават от Пресцентъра на МОН.

В срещата министрите, отговарящи за научните изследвания, обсъдиха изграждането на единен европейски пазар на знанията, научните изследвания и иновациите, както и мерките за ускоряване на иновационното развитие с цел повишаване на конкурентоспособността и сигурността на Европа.

Заместник-министър Витанов представи позицията на България, която подкрепя изграждането на по-интегрирано Европейско научноизследователско пространство и подчерта необходимостта от премахване на пречките пред свободното движение на знания, изследователи и научни данни. Той акцентира върху

значението на привлекателните научни кариери,

трансграничния достъп до научноизследователски инфраструктури, развитието на отворената наука и намаляването на административната тежест.

Съществуващите европейски инструменти, включително Европейският съвет по иновациите и европейските партньорства, имат съществен принос за развитието на европейската иновационна екосистема, е позицията на нашата страна.

За да бъде този принос още по-ефективен, е необходимо да се укрепят националните механизми за трансфер на технологии, управление на интелектуалната собственост и комерсиализация на научните резултати, както и да се осигурят по-силни синергии между европейските и националните инструменти за подкрепа.

На срещата бе подчертано и значението на запазването на силна и самостоятелна рамкова програма „Хоризонт Европа“, основана на върхови научни постижения, европейска добавена стойност и транснационално сътрудничество.

В хода на заседанието държавите членки обсъдиха и необходимостта Европа да превръща по-успешно научните знания в иновации, конкурентоспособни предприятия и икономически растеж.

Особено внимание беше отделено на подобряването на рамковите условия за иновации, намаляването на регулаторните пречки, развитието на трансфера на технологии и осигуряването на по-добър достъп до финансиране за иновативните предприятия.

В рамките на срещата бе представена и инициативата за взаимно признаване на дипломи, като предстои да бъдат разгледани възможностите България да се присъедини, за да улесни академичната мобилност и сътрудничеството между европейските държави.

По време на посещението си акад. Витанов проведе среща и с ирландския министър на науката Джеймс Лоулес, както и с д-р Петер Хорват, държавен секретар за наука на Унгария. Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и Унгария в областта на научните изследвания и иновациите, както и перспективите за развитие на съвместни инициативи.